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الأهلي يخطط لضم نجم جديد من بيراميدز

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:15 م
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الأهلي يخطط لضم نجم جديد من بيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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عمر محمد
 
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يخطط مسوؤلو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر للتعاقد مع صفقة قوية جديدة من نادي بيراميدز بعد عودة العلاقات بين الناديين بشكل قوي في الفترة الماضية.


وعادت العلاقات بين الأهلي وبيراميدز إلى أفضل حالاتها في المرحلة الماضية عقب انضمام محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجاري.


وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمد مجدي أفشة من نادي بيراميدز لمدة 5 مواسم مقبلة مقابل 20 مليون جنيه بدون دخول أي لاعبين في صفقات تبادلية مع الفريق الأحمر.


وعلم "الفجر الرياضي" أن مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع رجب نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بنهاية الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق خلال أيام لتدعيم خط الوسط.


ويرغب النادي الأهلي في إيجاد بديل قوي لكابتن الفريق الأحمر حسام عاشور لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل مع الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي.


في المقابل، عرض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على حسام عاشور حارس مرمى الفريق الأحمر الاعتزال بنهاية الموسم المقبل.


وقدم الأهلي عرضًا للاعب خط الوسط حسام عاشور بالاعتزال بنهاية الموسم المقبل والعمل في قناة الأهلي أو المجال الإداري وتكريمه بالشكل اللائق قبل ختام مسيرته في القلعة الحمراء.


ويرى النادي الأهلي أن عاشور قدم كل ما لديه مع الفريق بعد الفوز بعدد كبير من البطولات المحلية والإفريقية ويحتاج الفريق إلى تجديد الدماء في هذا المركز.


ويعد حسام محمد عاشور سند، من مواليد مارس 1986، لاعب كرة قدم مصري يلعب للنادي الأهلي في مركز لاعب الوسط المدافع منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر عامًا، أحرز فيها جميع البطولات مع الأهلي مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي. ليحصل على ما يزيد عن 30 بطولة، كما يعتبر أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في المباريات منذ بداية القرن الواحد والعشرين.

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