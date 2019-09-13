دكرنس يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية ويلاقي القناة ودياً

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حسم التعادل السلبى نتيجة اللقاء الودى بين دكرنس وكهرباء الإسماعيلية أحد فرق القسم الثالث والتى أقيمت بملعب كهرباء الإسماعيلية استعداداً للقسم الثالث.



المباراة هى الودية الأولى لفريق دكرنس خلال معسكره المقام حاليا بالإسماعيلية والذي يستمر لمدة ثلاث أسابيع يخوض خلالها الفريثلاث وديات أخرى أمام القناة و منتخب السويس و الترسانة.



وفضَل أيمن الجمل المدير الفنى لدكرنس إشراك بعض اللاعبين فى المباراة وإراحة بعض اللاعبين إستعدادا لمباراة القناة التي تقام عصر السبت.



وتولى الجمل قيادة الفريق الأول بنادى دكرنس عقب رحيل مصطفى مرعى والذى نجح فى قيادة الفريق للعودة لدورى القسم الثانى، ويعاون الجمل كلا من حسام عبدالعال و أحمد الجمل ويعد معسكر الإسماعيلية هو المرحلة ماقبل الأخيرة فى فترة إعداد الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



ويشارك فريق دكرنس بدورى القسم الثانى الموسم المقبل بعدما نجح فى العودة الموسم الماضى بعد غياب موسمين عقب هبوط الفريق لدورى القسم الثالث.

وخاض الفريق الأول بدكرنس قبل إنطلاق المعسكر 6 وديات فاز فى 3 مباريات أمام بنى عبيد بهدف دون مقابل وأمام ميجاسبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف وأمام بورفؤاد بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر فى مباراتين أمام عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف وأمام المريخ البورسعيدى بهدفين دون مقابل وتعادل سلبيا فى مباراة وحيدة أمام شبان بدواى.

وأكد الجمل عن رضاه عن مستوى اللاعبين حتى الأن وتنفيذهم للدور التكتيكى المطلوب تنفيذه خلال مباريات الفريق الرسمية ولايشغله إطلاقا نتائج المباريات بقدر الإستفادة بأكبر قدر من الإلتزام الخططى من جميع لاعبى الفريق.



وتقام عصر السبت مباراة دكرنس الثانية أمام القناة ويلتقى الفريق بعدها أمام منتخب السويس ويختتم مبارياته يوم 19 بلقاء الترسانة قبل ختام المعسكر.