بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح عامًا جديدًا بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني





وأحتوت الكلمة على أهمية التواضع والذي يكمن في معرفه نقاط القوة والمواهب الخاصة بنا ووضعها جميعًا لخدمه الله وبنيان الكنيسة وليس إنكار المواهب، وأهمية المحبة وخدمة التعليم والتربية المسيحية الأساسية والذي هما رسالة ومجهود "فالمعلم الماهر هو ما يخرج الأفضل في تلاميذه".



تلا صلاة القداس الإلهي افتتاح المكتبة بعد تجديدها من البطريرك، واتجاه الجميع للقاء جماعي تخلله كلمة للآب أندراوس باسم الكلية وتكريم لمجلس إدارة الكلية السابق، وعلى رأسه الأب شنوده شفيق، الأب بيشوي رسمي، والأب هدية تامر، والأب فاضل سيداروس، والأب مراد مجلع، والدكتور ماجد موسي، والأخت بينا.





وقدم الأب اندراوس، الشكر لكل الآباء الكهنة بإيبارشية الجيزة والقاهرة، مختتمًا كلمته بتكريم المجلس.



اختتم اليوم الاحتفالي بكلمة من نيافة الأنبا توماس، الذي شكر فيها المجلس السابق والحالي، مقدمًا التشجيع لكل الحضور للاستفادة من الكلية، كما شكر الاخت بينا، على كل ما تقدمه.

افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، العام الأكاديمي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، بالقداس الإلهي، وذلك بمقر الكلية بحضور الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك ومدير الكلية الأب أندراوس فهمي ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الإكلريكيين والرهبان والراهبات والشعب الحاضر للافتتاح.تضمن القداس الإلهي عظة غبطة البطريرك الذي بدأها بأن القداس الإلهي اليوم ليس قداسًا افتتاحيا للعام الدراسي، وإنما هو صلاة وبركة للسنة الجديدة بالكلية، وطلب لمعونة ونعمة الله لعمل ما يمجد اسمه ولخير الجميع، وهو شكر وتذكار لكل السابقين والذي بجهودهم أقيم واستمر المعهد.