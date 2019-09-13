نشرة أخبار الكرة السعودية: التعادل يحسم ديربي الرياض.. والهلال يخطط لخطف الصدارة أمام الفيحاء

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نقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.





الكشف عن سبب إستبعاد "عمر خربين" من المنتخب السوري



أعلن عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي والمنتخب السوري؛ عن رزقه بمولود خلال الساعات الماضية.



وكتب خربين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الله عز وجل رزقه بمولود أسماه حمزة، سائلًا المولى أن يبارك فيه وينبته نباتًا حسنًا.



وكان خربين اعتذر رسميا عن الانضمام إلى معسكر منتخب سوريا؛ لظروف عائلية؛ استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022؛ والأمم الآسيوية بالصين 2023.





الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء ويخطط لخطف الصدارة



على جانب آخر يدخل نادي الهلال السعودي، لقاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي، وهو يطمح في تحقيق الفوز والإنتصار من أجل الإستمرار في صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث يطارده نادي النصر بنفس الرصيد من النقاط، وينتظر الأخير أي تعثر للهلال من أجل إفتكاك الصدارة.



وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت بأن الهلال سيلعب أمام نادي الفيحاء ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي لموسم 2019-2020.، وذللك مساء يوم السبت المقبل على أرضية استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".



وبحسب ما تؤكده الأرقام والإحصائيات، فإن نادي الهلال السعودي يملك الأفضلية على مستوى التاريخ في المواجهات المباشرة مع نادي الفيحاء، حيث لعب الفريقين من قبل 4 مواجهات، ونجح الهلال في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات منها، في حين تمكن نادي الفيحاء من تحقيق الإنتصار في مباراة وحيدة.





لوشيسكو يخشى من دفاع الفيحاء



شف المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو صعوبة المواجهة المنتظرة لفريقه القادمة مع نادي الفيحاء، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وقال رازفان" خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والفيحاء: "ثنائي الفريق جوستافو كويلار ومحمد البريك جاهزان للعب مباراة الفيحاء المقبلة، وهما يُشاركان في تدريبات الفريق الجماعية، منذ يوم الخميس الماضي"، وتابع: "سنواجه خصماً قوياً، منظماً في الجانب الدفاعي، ما يُصعّب من المواجهة المرتقبة".





فضيحة جديدة يتورط بها مسؤولون في أزمة "حمد الله"



أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى تفاصيل أزمة اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر.



وكان حمد الله قد أعلن عن نيته في الكشف عن أسباب رحيله عن معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019.



وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وحيد حاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، كان سيضم حمد الله، إلى معسكرات الفريق القادمة.



وأضافت الصحيفة، أن مسئولون كبار في الجامعة المغربية لكرة القدم، أجبروا حاليلوزيتش على استبعاد حمد الله من معسكرات المنتخب، لأنهم يرون بأن انسحابه قبل أمم إفريقيا، خيانة لوطنه.





الهلال يخطط لخطف نجم الأهلي على طريقة برشلونة



قالت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال السعودي، قد أقترب كثيرًا من الحصول على خدمات لاعب أهلي جدة، وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث وضع الزعيم خطة محكمة من أجل خطف اللاعب من بين أنياب الأهلي.



وكان نادي الهلال السعودي قد أتم عدة صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وعلى رأسها المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والظهير الأيمن أمير كردي، ولاعب خط الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويلار، وكذلك صالح الشهري.



وكشفت بعض التفارير الصحفية، أن نادي الهلال يريد التوقيع مع الحارس الشاب، محمد الربيعي، ولكن يبدو بأن الأمور في تلك الصفقة معقدة للغاية، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف عام 2020، أي أنه سوف يدخل الفترة الحرة التي تسمح له التوقيع لأي فريق، في شهر يناير القادم.





"صفقة الموسم" تستعد للظهور الأول مع الهلال



قالت تقارير صحفية سعودية، بأن المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، يجهز اللاعب والصفقة الجديدة لنادي الهلال اللاعب الكولومبي، جوستافو كويلار، وذلك من أجل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق العاصمي في الدوري السعودي.



يذكر أن نادي الهلال سيلعب يوم السبت مباراته أمام نادي الفيحاء السعودي في إطار مباريات الجولة الثالثة ف بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى نادي الهلال إلى تحقيق الفوز والإنتصار على حساب نادي الفيحاء من أجل أن يستمر في صدارة الدوري، حيث يحتل الهلال صدارة البطولة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن نادي النصر .





كشف نادي الهلال السعودي على لسان بعض مسؤولي النادي العاصمي، عن كون اللاعب البيروفي أندري كاريلو، لاعب الفريق الأول في نادي الهلال قد وصل يوم أمس الخميس إلى مطار الرياض وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بعض المباريات الودية في فترة التوقف الدولي، وبالفعل خاص اللاعب تدريب اليوم مع فريقه، إستعدادًا للمباراة القادمة في بطولة الدوري.



بحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية في السعودية، فإن نادي الهلال السعودي قد أستعاد عدد كبير من لاعبيه المحترفين في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم جوميز وجوفينيكو، وذلك بعدما أنتهت أجازة هؤلاء اللاعبين وعادوا للرياض قبل نحو 4 أيام من مباراة الفيحاء.



يذكر أن نادي الهلال سوف يلعب مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمام نادي الفيحاء، حيث يتصدر الهلال جدول البطولة بـ6 نقاط وذلك بعد فوزه على حساب أبها في الجولة الأولى، والرائد في الجولة الثانية، وذلك بفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.





"الصدارة في خطر".. الشباب يوقف قطار النصر بعد تعادل مثير بالديربي



نجح نادي الشباب السعودي في أن يوقف قطار إنتصارات نادي النصر، وذلك بعدما تعادل الفريقين مساء اليوم في لقاء ديربي الرياض، والذي أقيم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وليصبح بذلك نادي النصر في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال، والذي أصبح أمام فرصة ذهبية لخطف الصدارة، في حالة فوزه غدًا على حساب نادي الفيحاء، ووصوله إلى النقطة التاسعة.



وبعد التعادل مع النصر اليوم في ديربي الرياض، أصبح نادي الشباب السعودي يملك في رصيده 5 نقاط، ويتقرب بذلك من أصحاب مراكز الصدارة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وشهدت مباراة النصر والشباب اليوم، أحداث مثيرة رغم عدم وجود أهداف وإنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وكان أبرز هذه الأحداث هو الهدف الذي سجله اللاعب "محمد سالم" في الدقيقة 10 لصالح نادي الشباب، ولكن حكم المباراة قد ألغى الهدف بداعي التسلل، بعدما عاد إلى تنقية الفيديو VAR، والتي تتطبق لأول مرة داخل الملاعب السعودية في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.