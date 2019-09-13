إنقاذ مصطاف من الغرق ليلآ بدمياط (صور)

نجح رجال الإنقاذ بمحافظة دمياط، في إنقاذ مصطاف من الغرق إذ قام بنزول البحر بعد مواعيد العمل الرسمية والتي تنتهي مع آخر ضوء للنهار على الشاطئ إلا أن ارتفاع الأمواج مساءً كاد أن يودي بحياته وتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة ليغادر الشاطئ على خير.





وتناشد الوحدة المحلية لمدينة رأس البر السادة المصطافين ورواد الشاطئ عدم نزول البحر نهائيًا في غير الأوقات الرسمية التي يتواجد بها رجال الإنقاذ بطول الشاطئ والتي تبدأ من أول ضوء للنهار وتنتهي مع آخر ضوء.





شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث اقبل الآلاف على نزول المياه لقضاء المصيف والهروب من حرارة الجو.





واتخذت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط كافة الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ وكذلك توافر كافة الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.





وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطئ والتى شهدت تواجد مكثف لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف.





وقد تم إنقاذ عدد ٢١ حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ بخير، وتسليم ٢٣٧ طفل تائه إلى ذويهم، كما كثفت قوات الإنقاذ البحري، جهودها، لانتشال جثمان الطالب الغارق بين الصخور بدمياط الجديدة، حيث تحركت لانشات ومعدات من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وفريق إنقاذ متطوع من الإسكندرية، والغواصون لتخليص جثة طالب في كلية الطب لقي مصرعه غرقا وتعلقت جثمانه بين الصخور.





كان أهالي مدينة دمياط الجديدة، قد عثروا عصر اليوم الجمعة، على جثمان الطالب أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة، بجوار ميناء دمياط، حيث ظهر الجثمان على شاطئ عزبة ٥ بمدينة دمياط الجديدة، بعد أن ظل ضائعا ثلاثة أيام متتالية.



