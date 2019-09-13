"الصدارة في خطر".. الشباب يوقف قطار النصر بعد تعادل مثير بالديربي





نجح نادي الشباب السعودي في أن يوقف قطار إنتصارات نادي النصر، وذلك بعدما تعادل الفريقين مساء اليوم في لقاء ديربي الرياض، والذي أقيم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وليصبح بذلك نادي النصر في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال، والذي أصبح أمام فرصة ذهبية لخطف الصدارة، في حالة فوزه غدًا على حساب نادي الفيحاء، ووصوله إلى النقطة التاسعة.وبعد التعادل مع النصر اليوم في ديربي الرياض، أصبح نادي الشباب السعودي يملك في رصيده 5 نقاط، ويتقرب بذلك من أصحاب مراكز الصدارة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهدت مباراة النصر والشباب اليوم، أحداث مثيرة رغم عدم وجود أهداف وإنتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وكان أبرز هذه الأحداث هو الهدف الذي سجله اللاعب "محمد سالم" في الدقيقة 10 لصالح نادي الشباب، ولكن حكم المباراة قد ألغى الهدف بداعي التسلل، بعدما عاد إلى تنقية الفيديو VAR، والتي تتطبق لأول مرة داخل الملاعب السعودية في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويذكر أن نادي النصر قد دخل مباراة اليوم أمام نادي الشباب في ديربي الرياض، بتشكيل مكون من النصر: الحارس براد جونز، سلطان الغنام، مايكون، عبد الله مادو، عوض خميس، بيتروس، الخيبري، نور الدين أمرابط، جوليانو، فهد الجميعة، عبد الرزاق حمد اللهفي حين لعب نادي الشباب السعودي هذه المباراة بتشكيل مكون من: الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، أحمد شراحيلي، محمد سالم، حسن معاذ، عبد الله الشامخ، ألفريد ندياي، عبد المجيد الصليهم ، ناصر العمران، ويرغتون صوماليا، دانيلو أسبريليا، كريستيان جوانكا.