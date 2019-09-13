من غير خبرة ولا شهادة.. "القوى العاملة" تطرح وظائف والرواتب تصل لـ15 ألف جنيه

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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 500 فرصة عمل، بإحدى الشركات للخدمات الأمنية، بمدينة نصر، براتب 2600 جنيه.



وتضمن الوظائف المطلوبة، 100 فرد أمن للعمل بمنطقة العبور، حيث توفر الشركة سكن للمغتربين ومواصلات من المرج لقليوب، براتب يبدأ من 2300 جنيه حتى 2500 جنيه، ولا يشترط الخبرة.



كما تطلب الشركة 100 فرد أمن للعمل بمنطقة التجمع، وتوفر مواصلات من منطقة السيدة عائشة بجانب سكن للمغتربين، براتب 2600 جنيه، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ولا يزيد عن 45 عاما، ومدة العمل 12 ساعة.



وتوفر الشركة عدد 200 وظيفة للحاصلين على شهادات الإعدادية والابتدائية، للعمل بمنطقة الزمالك وإمبابة والعتبة، براتب 2500 جنيه، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما.



وتحتاج الشركة 100 فرد أمن للعمل لمدة 8 ساعات، براتب 1500 جنيه بجانب وجبة غداء، وتوفير مواصلات بجميع أنحاء القاهرة.



للتواصل مع المدير المسئول للشركة الأستاذ محمد محسن على الأرقام التالية: 01008558859- 01121778182.



كما تتيح القوى العاملة من خلال نشرتها القومية للتشغيل، 125 فرصة عمل بإحدى الشركات بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3500 جنيه.



وتضمن الوظائف المطلوبة، عدد 5 محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، بشرط أن لا يتعدى سنهم الـ27 عام، براتب 3500 جنيه.



كما تطلب الشركة، 80 عامل إنتاج، 10 عمال مخزن و20 عاملة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 10 عمال نظافة، براتب 2000 جنيه.



وتوفر الشركة وسيلة مواصلات ومن الشروط للتقدم للوظائف لا يتعدى سن المتقدم 35 عاما.



وفي ذات الإطار، وفرت الوزارة العديد من فرص العمل بإحدى الشركات لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية براتب يصل لـ15 ألف جنيه.



وتضمنت الوظائف للشركة 5 موظفين إداريين حاصلين على مؤهلات عالية، سنهم لايتعدى الـ40 عاما، لديهم خبرة 3 سنوات، بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة.



كما طلبت 5 محاسبين حاصلين على دبلوم تجارة من الجنسين سواء ذكور أو إناث، بشرط أن لا تقل الخبرة عن عامين براتب 2000 جنيه.



وتطلب مدير صيانة هندسية حاصل على هندسة ميكانيكا، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 15 ألف جنيه.



ومن المزايا التي تقدمها الشركة تأمين صحي واجتماعي بجانب توفير مواصلات لجميع العاملين.



للتواصل مع المدير المسئول الأستاذ خالد أنور 01221255525.



