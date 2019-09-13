5 نماذج من ذوي الإعاقة احتفى بهم السيسي خلال مؤتمرات الشباب‎

تبدأ، غدا السبت،فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، بدورته الثامنة بحضور 1600 شاب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، يناقش المؤتمر تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وتقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.

قد حرص الرئيس السيسي على دعم ذوي الإعاقة وتكريم نماذج شابة منهم، قد منحهم الرئيس رعايته واهتمامهم منذ عقد أول مؤتمر للشباب في عام 2016 وحتى المؤتمر الأخير الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في هذا السياق تستعرض "الفجر" 5 نماذج مشرفة من ذوي الإعاقة احتفى بهم الرئيس السيسي خلال مؤتمرات الشباب.

1- هديل ماجد

في مؤتمر الشباب الأخير 28 يوليو 2018، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 1500 شاب، في لافتة إنسامية منح الرئيس للفتاة هديل ماجد، فرصة للغناء عندما قالت له: "نفسي تسمع صوتي"، ليجيب طلبها قائلا: "ده أنا نفسي أسمع صوتك".

تحدثت ماجد عن نفسها من فوق المنصة، معرفة نفسها بأنها "أم كلثوم مؤتمر الشباب"، قد حرص الرئيس علي تكريمها في نهاية المؤتمر، كما كرم الرئيس السيسي، الشاب محمد كيلاني، ذا القدم الواحد، الذي تحدى ظروف إعاقته، ليصبح بطل ماراثون ذوي الاحتياجات "كايرو رانرز" للجري، كما أنه استطاع سير 100 كم من القاهرة للعين السخنة في 3 أيام، برفقه 4 أشخاص من متحدي الإعاقة.

2- محمد خيري

شارك 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة ونواب البرلمان وأوائل الثانوية العامة، في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة خلال الفترة من 28 و29 يوليو 2018، قد نزل الرئيس السيسي من على المنصة لتكريم محمد عمر محمد خيري، طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الذي تحدى إعاقته من كرسيه المتحرك، وفاز خيري بالمركز الأول في دوري المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية.

3- أحمد رافت

كان المهندس أحمد رأفت سبب في تخصيص الرئيس السيسي لعام 2018 لذوي الإعاقة حيث شارك رافت في مؤتمر الشباب الثالث بالاسماعيلية في أبريل 2017،كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي نماذج من الشباب المتميز في مختلف المجالات وعددا من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عرض فيلم تسجيلي يحكي قصصهم المتميزة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.

قد استوقف رافت من فوق كرسيه المتحرك، اهتمام الرئيس السيسي؛ ليستمع إلى حديثه دون مقاطعة، ويربت على يديه ويعطيه الميكروفون ليستمع جميع حضور، كان حديث رافت سببا في تخصيص الرئيس عام لاعاقة حيث أعلن السيسي خلال المؤتمر، تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر؛ استجابة لاقتراح شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عقب حواره مع الشباب الحاضرين للمؤتمر.

شارك رافت في منتدي شباب العالم 2018 بشرم الشيخ، قد شارك كمتحدث عن تجربته خلال الجلسات التالية للمنتدى.

4- عبد الرحمن أيمن

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مروره بين ممرات قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، أحد الأطفال الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن لمحه يقف في انتظاره بالخارج عقب انتهاء إحدى جلسات منتدى شباب العالم، وحقق أمنيته بالتقاط الصور معه.

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمنية السباح عبدالرحمن أيمن 17 عاما، بلقاءه والتقاط صورة تذكارية معه، أثناء مروره بأحد الطرقات الخارجية لقاعة المؤتمرات، قال عبد الرحمن: "كان حلم بالنسبالي المشاركة في منتدى شباب العالم عشان أشوف الرئيس السيسي".

حضر السباح الصغير العديد من الورش الخاصة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر فرحته الشديدة بتلبية الرئيس عبدالفتاح السيسي رغبته في التقاط صورة معه: "بالصدفة وقت مرور الرئيس وسط الجمهور من قاعة لقاعة تانية أول ماشوفته طلبت منه اتصور معاه وقف ولف تاني ورجع ليا واتصور معايا وحضني وفرحت جدا".

5- ياسين الزغبي

حرص الشاب ياسين الزغبي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، البالغ من العمر 18 عاما، علي مشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمكتبة الإسكندرية، يوليو 2017، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 1300 شاب من 5 محافظات.

وحمل الزغبي علي عاتقه مهمة توصيل صوت اهالي قريته من كفر الشيخ، قد تحرك الزغبي بدراجته البخارية، من القاهرة إلى كفر الشيخ؛ للاطلاع على شكاوى الأهالي وطرحها على المسئولين خلال حضوره فعاليات المؤتمر، بالرغم من فقد ساقه في حادث سير منذ سنوات.