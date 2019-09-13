بسبب 3 جنيهات.. موظف بمجلس أبوكبير يهين بائعة تين شوكي

Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مقطع فيديو وثقه أحد الأهالي وهو يتحدث مع بائعة تين شوكي عن ما دار بينها وبين موظف بمجلس مدينة أبو كبير.





وردت باكية، بأن الموظف أخذ منها السكينة بعدما أخبرته أنها ليس لديها 3 جنيهات لسداد رسوم الأرضية كونها لم تشرع في البيع وقت مطالبته بالرسوم كما سكب كمية من المياه على التين".



وأكد مصدر بديوان عام محافظ الشرقية أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجه بالتحقيق في واقعة الفيديو المتداول لبائعة "تين شوكي" وهي تبكي بعد مشادة مع موظف بمجلس مدينة أبو كبير حيث أخذ منها السكينة التي تستخدمها في تقشير "التين" بعدما أخبرته أنها ليس لديها 3 جنيهات "رسوم أرضية" وطالبته بإمهالها بعض الوقت.



وأوضحت السيدة فايزة عبد السلام، أن الموظف تركها وغادر ولكنها تتبعته حتى حصلت منه على السكينة فيما تدخل أحد الأهالي ودفع الـ3 جنيهات للموظف وعادت لممارسة عملها.



يذكر أن مجالس المدن بالشرقية تحصل رسوم من الباعة مقابل فرش بضائعهم في الأسواق وتتراوح ما بين 3 و5 جنيهات.





وأثار الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر، حالة من الغضب بين رواد هذه المواقع، مطالبين بسرعة محاسبة الموظف المسؤول، داعين إلى النظر بعين الرحمة لهذه الفئة من الباعة الجائلين الذين يتحصلون على قوت يومهم يوما بيوم.





كما طالبوا بعمل أماكن محدد للباعة الجائلين والعمل على توفير حياة كريمة لهم، في ظل الأحوال المعيشية.