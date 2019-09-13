عاجل - لاعب الأهلي يخضع لعملية جراحية بعد إصابته الكارثية

أعلن الدكتور محمد إمام طبيب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001، أن حمادة الفيل صانع ألعاب الفريق الذي تعرض لإصابة بكسر مضاعف في الساق في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي ببطولة الجمهورية، سيخضع لعمليه جراحية في قدمه.





وتعرض حمادة الفيل صانع ألعاب الأهلي لإصابة قوية في قدمه اليمنى خرج على إثرها من الملعب محمولاً على النقالة، وتوجهت به سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، ليشارك محمد سلامة بدلاً منه.





وقال طبيب الأهلي أن حمادة الفيل تعرض للكسر مضاعف في منتصف ساق القدم اليمني بعظمتي القضبة والشظية، مؤكدًا أنه سيجري عملية جراحية عاجلة يتم من خلالها تركيب مسمار نخاجي تشابكي من أجل تثبيت العظام.





وأضاف إمام أن إصابة الفيل هي الأقل خطورة من نوعية هذه الإصابة القوية في القدم، وأنه لن يكون في حاجة لتركيب شرائح ومسامير معدنية، بل سيكتفي بالمسمار النخاعي الذي سيتم تثبته في القدم والذي يعد هو الأفضل في علاج إصابات الملاعب، كما أنه لن يضع قدمه في الجبس بل سيكتفي بوضعها في جبيرة.





وأشار طبيب فريق ٢٠٠١ إلى أن مدة غياب اللاعب سوف تتحدد بعد الانتهاء من العملية، وفقاً للآشعة والفحوصات التي سيخضع لها.





وحقق الأهلي الفوز على ضيفه الإنتاج الحربي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: عمر حجاج – هاني عمرو – معاذ أنور – محمد أشرف.

الوسط: عربي بدر – يوسف عتمان – حمادة الفيل – أحمد نبيل “كوكا” – عمر رزق.

الهجوم: محمد ياسر.





تقدم الأهلي مبكراً بعدما سجل المدافع هاني عمرو الهدف الأول للفريق في الدقيقة ١٥، بتسديدة رائعة إثر متابعة لركلة ركنية.



ومع بداية الشوط الثاني شارك طه محمود بدلاً من عربي بدر، وأحمد سيد عبد النبي بدلاً من عمر حجاج.



وتعرض حمادة الفيل صانع ألعاب الأهلي لإصابة قوية في قدمه اليمنى خرج على إثرها من الملعب محمولاً على النقالة، وتوجهت به سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، ليشارك محمد سلامة بدلاً منه.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٢ نقطة ليتساوى مع الإنتاج الحربي الذي كان يحتل صدارة الترتيب قبل اللقاء.



وفاز الأهلي في ٤ مباريات وخسر في لقاء واحد، حيث فاز في الجولة الأولى على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وأخيراً على الإنتاج الحربي ١ – صفر، مسجلاً ٩ أهداف مقابل هدفين في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.