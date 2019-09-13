بني سويف تستعد لـ"السيول والأمطار" بـ7 مخرات (صور)





مخر سنور بطول 3كم وعرض 30م، مخر بياض العرب بطول 3.6 كم وعرض 10 متر، مخر وادي غراب بطول 2 كم وعرض 4 متر، مخر وادي فقيرة بطول 300 مترا، مخر غياضة الشرقية بطول 3 كم، مخر جزيرة أبوصالح بطول 1.3 كم، والتي تصب جميعها في مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى مخر السيل بـ"طما فيوم" والذي يبلغ طوله 1.6كم ويصب في البحر اليوسفي.



وشدد المستشار هاني عبد الجابر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانىة للمررو على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددًا على أهمية أنه متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.



جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء عصام العلقامي لعرض خطة استعدادات المحافظة المبكرة الخاصة بمجابهة السيول المحتملة، والتي تتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مستعرضا جهود غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة، والجهود الميدانية لمتابعة جميع مخرات السيول بدائرة المحافظة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار، بالإضافة إلى مناقشة التقارير الدورية بشكل لتقييم الوضع الحالى للمخرات من حيث صيانتها وتطهيرها.



وتستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.



فيما يجري حاليا التنسيق التام بين مسؤولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لاعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.



وشهدت مراكز المحافظة، خلال الأيام الماضية، أعمال تطهير للشنايش والبلاعات ومصارف مياه الأمطار، فى إطار الاستعداد لموسم الأمطار الشتاء وحرصًا على عدم تكرار غرق الشوارع وتوقف الحركة بالميادين، حيث تجرى أعمال التطهير والتسليك على قدم ساق بجميع المراكز بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى التى تتولى على مشروع رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى.



وقال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه جري إعداد خطة لتوزيع المعدات بالميادين الرئيسية والمناطق الساخنة ومطالع ومنازل الكباري، والمناطق المنخفضة بالطرق، وتوزيع جميع المعدات المتوافرة بالشركة من سيارات كسح وشفاطات وطلمبات رفع وطلمبات غاطسة.



وأشار "نشأت" إلى أن الشركة قد بدأت في إتخاذ إجراءات الاستعداد لموسم الأمطار على مستوى المحافظة، حيث قامت الشركة بتطهير جميع بالوعات الأمطار "قبل موسم الأمطار"، كما قامت فرق الطوارئ بأعمال التطهير وتحديد المشكلات سواء البالوعات أو المدادات، والمرور على المحطات وصيانتها والتأكد من استعدادها لسقوط الأمطار.







تستعد محافظة بني سويف لموسم الأمطار والسيول، بمراجعة جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة أو أمطار، من خلال خطة محكمة بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من "الرى، الصحة، والتموين الطرق والنقل، والطرق والكباري، والتضامن الاجتماعي، الإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.وأعلنت المحافظة، عن خطة مديرية الري والتي تتضمن مراجعة جميع مخرات السيول وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات في محيط هذه المخرات والبالغ 7 مخرات، منها 6 مخرات في بني سويف وببا وناصر شرق النيل، هي التالي: