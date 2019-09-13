الحمام المطروحي يضم حارس فاركو لموسمين

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دعّم مجلس إدارة نادي الحمام، برئاسة عدلي رسلان، صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالتعاقد مع مع فرج شوقي حارس فاركو لمدة موسم علي سبيل الإعارة.



وكان مسئولو الحمام قد أعلنوا مؤخراً التعاقد مع 10 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم : إسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام، ومحمد فتحي حارس كفر الشيخ، ومحمود زناتي مهاجم نادي الشمس، وعبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصة وشهاب محمد ومحمود أبو جوده ومحمد صلاح لاعبو الإسماعيلي .



ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق، حيث إنتقل محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري لنادي المنصوره وشام أحمد لنادي دكرنس بجانب رحيل كلاً من محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم .



يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، عاطف عيد مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.



وخلال فترة إعداده خاض الفريق 10مباريات وديه، حيث خسر من أسوان بهدف، وتغلب على فريق برج العرب بهدف، كما حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز على مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمده 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3 وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1 وتعادل في اخر مبارياتة الودية مع فاركو 2/2.



وكان قد أعلن نادي الحمام عبر صفحته الرسميه قيد 10 لاعبين في قائمته الأولى والتي ضمت: أحمد الدماطي، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي، مهنا منصور ، الدسوقي مسعد ، أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونيه، محمد شعبان.



