اطلاق مبادرة "رحلة الهمة" احتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة

وتتمثل المبادرة برحلة برية حول المملكة بلا توقف، تبدأ من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في حي البيلسان بالمدينة الاقتصادية، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019م، وتنتهي بنفس الكلية.

وتهدف الرحلة إلى تجسيد همة أبناء الوطن والمشاركة الوطنية الفعالة؛ حيث سيقوم مجموعة من شباب الوطن الاحتفال باليوم الوطني من خلال "رحلة الهمّة" بمسافة 6000 كم بلا توقف، والمرور بـ 60 مدينة وقرية حول المملكة للتعزيز والتعريف بمساهمة المدينة الاقتصادية الفاعلة في رؤية 2030 الطموحة؛ باعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني غير المعتمدة على النفط.





وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: إن رحلة الهمّة مبادرة جديدة، تؤكد ولاءنا لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة، من خلال الإسهام في التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب السعودي، مضيفًا: نحن فخورون بمشاركة كوكبةٍ من أبناء المملكة في هذه الرحلة الطموحة، متسلحين بقمة طويق التي تعانق السماء وعزيمة الشباب السعودي الفخور بتلاحمه مع قيادته؛ ليقدموا نموذجًا يحتذى به في تحدي الصعاب والعقبات في سبيل رفعة بلاده وإعلاء مجد المملكة من خلال هذا الإنجاز.





وتقام مراسم الاحتفالات في المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية، في الميادين العامة، حيث يتم تجهيز الميادين العامة بالتزيين والأماكن المخصصة من أجل تجمع المواطنين، حيث تقام الاحتفالات هذا العام في 13 منطقة كبرى فى المملكة، وذلك من خلال الرقص بالخيل والإضاءات المختلفة والألعاب الضوئية والعزف على الطبول، ومن أبرز الاحتفالات التي تقام في اليوم الوطني 89 :

حفل الفنان نبيل شعيل مع الفنان خالد عبدالرحمن في الجو يوم 19 سبتمبر.

حفل الفنان عبدالله الروشيد والفنان أصيل أبو بكر في تبوك يوم 21 سبتمبر.

حفل الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا المبارك في مدينة حائل يوم 21 سبتمبر.

حفل الفنانة بلقيس مع النجم راشد الماجد في مدينة بريدة يوم 22 سبتمبر.

ومن العادات والتقاليد الهامة فى المملكة العربية السعودية، أن يذهب المواطنين في المملكة إلى مناطق الاحتفالات والتجمع من أجل بث روح الهمة، وهذا العام شعار اليوم الوطني السعودي 89 هو ” همة حتى القمة “، وتم اختيار هذا الشعار من أجل تحفيز المواطنين على العمل، من أجل إكمال مسيرة رؤية المملكة 2030م.