الرجاء يتعادل مع الإتحاد السكندري وديا

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء مع نطيره فريق الإتحاد السكندري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.



تقدم الرجاء بهدف عزت جمال وتعادل بناهيني وبعدها مباشرة تقدم كريم الديب للإتحاد لينتهي الشوط الأول بتقدم الإتحاد 1/2.



وفي الشوط الثاني تعادل الرجاء بأقدام بلال جمال لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2 في تجربة مفيدة للفريقين قبل بداية الموسم.



وسبق للرجاء خوض العديد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني أبرزهم المصري وبيراميدز وبتروجت.



يذكر أن الرجاء المطروحي قد نجح في إبرام العديد من الصفقات القوية حيث تعاقد مع عبد الرحمن السويسي مهاجم بتروجت، وجودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 ونجح في التعاقد مع أكثم سمير لاعب كفر الشيخ .



كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ، وإبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، أولاري الغيني ، وحسن ياسين من سيراميكا ، وحمد الزوي لاعب دمنهور ، ومحمد الموجي حارس شباب المصري البورسعيدي، وأحمد حاتم لاعب شباب الأهلي ، هشام صلاح لاعب الإتحاد.



وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي المطروحي القائمة الأولي وضمت 15 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، هشام نيمار، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .