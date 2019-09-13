ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرجاء يتعادل مع الإتحاد السكندري وديا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
الرجاء يتعادل مع الإتحاد السكندري وديا
Advertisements
طباعة
أحمد تيتو
 
Advertisements
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء مع نطيره فريق الإتحاد السكندري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

تقدم الرجاء بهدف عزت جمال وتعادل بناهيني وبعدها مباشرة تقدم كريم الديب للإتحاد لينتهي الشوط الأول بتقدم الإتحاد 1/2.

وفي الشوط الثاني تعادل الرجاء بأقدام بلال جمال لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2 في تجربة مفيدة للفريقين قبل بداية الموسم.

وسبق للرجاء خوض العديد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني أبرزهم المصري وبيراميدز وبتروجت.

يذكر أن الرجاء المطروحي قد نجح في إبرام العديد من الصفقات القوية حيث تعاقد مع عبد الرحمن السويسي مهاجم بتروجت، وجودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 ونجح في التعاقد مع أكثم سمير لاعب كفر الشيخ .

كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ، وإبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، أولاري الغيني ، وحسن ياسين من سيراميكا ، وحمد الزوي لاعب دمنهور ، ومحمد الموجي حارس شباب المصري البورسعيدي، وأحمد حاتم لاعب شباب الأهلي ، هشام صلاح لاعب الإتحاد.

وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي المطروحي القائمة الأولي وضمت 15 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، هشام نيمار، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
4
x
18:00
2
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
3
x
17:50
2
العدالة
ضمك
2
x
17:50
1
الاتحاد
النصر
0
x
19:35
0
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
1
x
20:45
1
ليون