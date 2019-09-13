عاجل.. ضربة موجعة للأهلي أمام كانو سبورت





ولم يشارك أزراو في مران الفريق الأحمر الحماعي اليوم استعدادًا لمباراة الغد، رغم تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أمس بإمكانية انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية.





وكان أزارو قد وصل الأربعاء الماضي إلى غينيا الاستوائية للالتحاق ببعثة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد مشاركته مع منتخب المغرب في وديتي بوركينا فاسو وغينيا.





ويفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الوقت الحالي بين الثنائي مروان محسن وصلاح محسن للدفع بأحدهما في خط هجوم الفريق في مبازاة الغد.





ومن المقرر أن يحسم فايلر موقف المهاجم الذي سيقود الفريق في مباراة الغد، بناءً على جاهزيته.





ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء السبت الموافق 14 سبتمبر من الشهر الجاري، في الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا عبر قنوات beIn sports HD، وكان من المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يتم تعديل موعدها لتقام في الخامسة مساء السبت، بناءا على رغبة من النادي المستضيف وهو ما رحب به مسئوولي القلعةالحمراء.



ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره وعشاقه، بالفوز خلال اللقاء المقبل، بعد الخروج من دور الستة عشر لمسابقة مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد، كما يسعي المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل مباراة العودة تحت قيادة فنية جديدة للسويسري رينيه فايلر والذي تولى المهمة رسميا عقب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.









ومن المقرر أن يحسم فايلر موقف المهاجم الذي سيقود الفريق في مباراة الغد، بناءً على جاهزيته.وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ١٣-٠ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تأكد غياب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام كانو سبورت الغيني بسبب الإصابة.ويحل الأهلي ضيفًا في السادسة من مساء غدً السبت على مضيفه كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.ويعاني أزارو من الإصابة في الركبة، والتي أجبرته على عدم المشاركة في مران الفريق الأحمر على مدار اليومين السابقين.وكان أزارو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في المباراة الودية أمام النيجرحيث هرج في الدقيقة ٦٥، ولم يستكمل اللقاء.