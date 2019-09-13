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مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا المصيرية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:30 م
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مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا المصيرية
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كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة القائمة الرسمية لمواجهة فالنسيا يوم غد السبت في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإسباني.


وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تيرشتينجن، ايناكي بينيا

خط الدفاع: جونيور فيربو، جوردي ألبا، لينجليت، موسي واجي، توديبو، بيكيه، سيميدو

خط الوسط: فيدال، دي يونج، سيرجيو روبيرتو، ألينيا، آرثر، بوسكيتس، راكيتيتش

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، بيريز، فاتي

واستبعد فالفيردي المهاجم والقائد ليونيل ميسي من القائمة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية حيث لايزال اللاعب بعيد عن المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما قرر المدرب دمج سواريز في المجموعة بعدما تماثل للشفاء وشارك في آخر تدريب للفريق.


فيما سيكون المدافع أومتيتي خارج الحسابات بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الفرنسي وسيغيب على آثرها لمدة تصل إلى 5 اسابيع.

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