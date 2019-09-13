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مفاجآت في قائمة ريال مدريد المعلنة لمواجهة ليفانتي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:24 م
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مفاجآت في قائمة ريال مدريد المعلنة لمواجهة ليفانتي
زين الدين زيدان
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منى العوضي
 
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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد عن قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراته ضد ليفانتي مساء يوم السبت والموافق 14 سبتمبر الجاري وتأتي تلك المواجهة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتنطلق ضربة بداية مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني ظهر يوم السبت عند تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة والثانية بتوقيت مدينة مكة المكرمة والثالثة بتوقيت أبو ظبي.

واستبعد زيدان من قائمته المستدعاة لخوض مباراة ليفانتي في الليجا كلاً من؛ ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش وإيسكو وفالفيردي للإصابة وإبراهيم دياز وماريو لأسباب فنية وجاريث بيل للإيقاف.

وتأتي قائمة نادي ريال مدريد المستدعاة كالتالي: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وألتوب، أريولا
خط الدفاع: داني كارفخال وسيرخيو راموس ومارسيلو وإيدير ميليتاو ورافائيل فاران وناتشو وفيرلاند ميندي
خط الوسط: توني كروس وكاسميرو وجيمس رودريجيز ووإدين هازارد ولوكاس فاسكويز
خط الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس ورودريجو، لوكا يوفيتش

وكان نادي ريال مدريد قد تعثر بعض الشيء خلال مبارياته الثلاثة في الدوري الإسباني حيثُ فاز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 ثم تعادل مع بلد الوليد بـ 1-1 وبعد ذلك تعثر ووقع في فخ التعادل مرة أخرى أمام فياريال بنتيجة 2-2.

ويحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط حيثُ تعادل مباراتين وفاز بمباراة وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

أما على الجانب الآخر؛ يحتل فريق ليفانتي المركز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط حصدهم من تحقيق الفوز في مباراتين على بلد الوليد وفياريال ولكنه تعثر في أولى مبارياته هذا الموسم بالخسارة من ألافيس بهدف نظيف في مستهل مشواره.
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