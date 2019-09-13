نجم الأهلي يرفض عرض بيراميدز ويرحب بالانتقال للجونة

علي نبوي









موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت

تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت دولة الإمارات العريية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة، وهو يعلم جيدًا بأنه يجب عليه أن يحقق الإنتصار أو نتيجة إيجابية على أقل تقدير من أجل أن تصبح مهمته سهلة في مباراة العودة بعد أسبوعين بالقاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

قال شبكة قنوات أون سبورت، بأنها ستكون الناقل الحصري لمباراة الأهلي وكانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، وستكون المباراة منقولة رفقة إستوديو تحليلي يضم نخبة مميزة من نجوم التحليل في القناة.

وكان النادي الأهلي قد صعد إلى دور ال32 في البطولة، بعدما تغلب على نادي "إطلع بره" الجنوب سوداني بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين.





التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت

أما عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت، فيتوقع البعض أن يحافظ السويسري رينية فايلر على نفس التشكيلة التي كان يلعب بها المدرب السابق للنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن سارتي، وذلك لحين أن يحاول رينية فايلر أن يصنع تشكيلته الخاصة.





حراسة المرمى: محمد النشاوي

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبرتهيم، ومحمد هاني، وعلي معلول

خط الوسط: عمر السولية وحمدي فتحي وصالح جمعة وحسين الشحات ورمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو





تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نظيره بيراميدز للحصول على خدمات أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.ويرغب نادي بيراميدز في دعم صفوفه باللاعب صاحب الـ٢٢ عامًا في الموسم المقبل، بعدما ظهر بمستوى جيد للغاية مع الجونة في الموسم الماضي.وكان حمدي قد انضم لصفوف الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وساهم في بقاء الفريق في الدوري الممتاز.وبلغ حمدي إدارة الأهلي رأيه حول العرض الذي تقدم به بيراميدز لضمه بشكل نهائي.وأكد حمدي لمسئولو الأهلي رفضه لعرض بيراميدز، ويرحب بالانتقال لنادي الجونة.كما أكد اللاعب لإدارة ناديه بأنه لا يُفضل الانتقال لبيراميدز وأنه لا يُمانع في الانضمام للجونة، خاصة وأن الفريق به أكثر من زميل له.وكان الأهلي قد تلقى عرضًا كرواتيا لضم حمدي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكنه قوبل بالرفض لرغبة النادي في بقاء اللاعب.والجدير بالذكر أن أحمد حمدي تم قيده في قائمة الأهلي المحلية، بينما اسُتبعد من القائمة الإفريقية.ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت مساء غدٍ السبت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.