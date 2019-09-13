"تنسيقية الأحزاب": مؤتمرات الشباب تقدم رؤية جديدة وغير تقليدية (فيديو)

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قال محمد موسى، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة محاكاة الدولة المصرية في المؤتمر الوطني للشباب كانت بمثابة حالة جديدة تعيشها مصر، وكانت تضم كل أطياف الشباب من مختلف التيارات السياسية واليديولوجيات، بالإضافة إلى شباب الباحثين.



وأضاف "موسى"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نوز" مساء اليوم الجمعة، أن مؤتمرات الشباب يتم فيها نقاش في أجندة الدولة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، ويستمع إليها رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، وجموع الشعب المصري.



وأشار المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مؤتمرات الشباب حالة جديدة على الشعب المصري، والشعب المصري كان بحاجة إليها، لافتًا إلى أنها تستهدف المواطن المصري.



وأوضح "موسى"، أن مؤتمرات الشباب تقدم رؤية جديدة وغير تقليدية وخاصة بالشباب، مؤكدًا أن القيادة السياسية تريد الاستماع إلى الشباب، وتقوم بعمل نقاش جاد وحقيقي مع الشباب المصري.



وأكد المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة تبحث التوصيات التي تخرج من مؤتمرات الشباب، معلقًا: "وده معناه إنها حالة من النقاش الجاد وأنه ليس كلامًا فقط".



وذكر "موسى"، أن المؤتمرات الوطنية للشباب تقدم صورة واضحة عن واقع الدولة المصرية، موضحًا أن أحد أكبر المشكلات مع الشباب قديمًا كانت انعزال مركز اتخاذ القرار عن الشباب وعن رؤيتهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعالج ذلك حاليًا.



ولفت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه يتم حاليًا عملية دمج للشباب الذي يتم تأهيله في صنع واتخاذ القرارات، مشددًا على ضرورة أن يكون رأي الشباب حاضرًا في كل شيء.



ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، سيعقد غدًا السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 1600 مشارك، والأغلبية منهم من الشباب، من مختلف التيارات.



يذكر أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، عُقد في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

