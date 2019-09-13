ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته للبحر المتوسط (فيديو)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:39 م
Advertisements
تفاصيل إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته للبحر المتوسط (فيديو)
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
كشف الدكتور محمد العيسوي، مدير عام محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة، عن تفاصيل نجاح وزارة البيئة في إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته إلى بيئته الطبيعية بالحر المتوسط، قائلًا إن الدولفين يعيش في مجموعات، ومن الطبيعي أن يظهر في البحر المتوسط، وعندما أحدهم يضل الطريق عن مجموعته إما أن يظهر بالقرب من الشاطئ، أو يظهر في البحيرات الصناعية.

وأوضح "العيسوي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن الدولفين يضل الطريق إما لصغر السن، أو بسبب وجود عوامل بحرية ساعدته على الانتقال لمكان آخر.

وأضاف مدير عام محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة، أن هذا الدولفين صغير السن، ومن ضمن الأنواع المسجلة في البحر المتوسط، لافتًا إلى أنه يوجد حوالي 20 نوع في البحر المتوسط.

وأكد "العيسوي"، أن الاهتمام بالحدث نفسه شيء هام جدًا، ويحقق عدة أهداف لوزارة البيئة، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تهتم بمثل هذه البلاغات، وتتعامل مع مثل هذه الأحداث بدقة شديدة وسرعة.

وأشار مدير عام محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة، إلى أن التعامل مع هذا الحدث يؤكد أن مصر تفي بالتزاماتها الدولية لحماية الأنواع البحرية.

ولفت "العيسوي"، إلى أن خطة الإنقاذ كان من ضمنها أن يترك في مكانه داخل البحيرة؛ لأن جلده من النوع الحساس جدًا، موضحًا أنهم قاموا بعمل أكثر من عملية مسح وغطس داخل البحيرة ولكن المياه كانت ضحلة في المكان المتواجد به، كما أنه كان يوجد شواطئ رملية، بالإضافة إلى أنهم لم يجدوا الغذاء الذي يتغذى عليه في البحيرة في هذا الوقت من العام.

وأضاف أنهم استغرقوا يومًا كاملًا لإنقاذ الدولفين، لافتًا إلى أنهم قاموا بعملية المسح وعملية تصنيف الدولفين، ميفَا أنهم قاموا بعملية مسح للبحيرة بعد استخراج الدولفين للتأكد من عدم وجود شيء آخر.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة نجحت في إنقاذ دولفين ضل الطريق داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحي، وأعادته للبحر المتوسط بعد التأكد من سلامته.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة البيئة توك شو اخبار مصر إنقاذ دولفين
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
4
x
18:00
2
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
3
x
17:50
2
العدالة
ضمك
2
x
17:50
1
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون