5 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي حال تعثره أمام فالنسيا





وتعد مباراة قوية بين كلا الفريقين حيثُ يسعى كل طرف للخروج من دوامة سوء النتائج وبداية الموسم بشكل غير لائق ولعل الدافع أقوى لدى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي الذي يمكن أن يرحل حال قدم الفريق مستوى مهزوز واستمر الوضع.





ويعلم فالفيردي أنه لديه اختبار صعب أمام فالنسيا خاصةً مع دخول البلوجرانا مواجهة أخرى صعبة ضد بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري في ألمانيا.





بداية متعثرة:

لم يسجل فريق برشلونة بداية جيدة مع فالفيردي في بطولة الدوري الإسباني حيثُ خسر أولى مبارياته بهدف متأخر أمام أتلتيك بلباو ثم بعد ذلك حقق الفوز على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين وتبع ذلك تعادل مثير أمام أوساسونا بنتيجة هدفين لمثلهم.





ويحتل فريق برشلونة حالياً المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط فقط حيثُ خسر مباراة وتعادل أخرى وفاز بأخرى وسجل 7 أهداف واستقبلت شباك الألماني مارك تير شتيجن 5 أهداف.





والجدير بالذكر أن قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت النادي الكتالوني في مجموعة حديدية بصحبة إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا بروغ التشيكي الخصم الأسهل بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني.





ويتوقع أن يكتب فالفيردي نهايته مع برشلونة حال خرج بنتيجة سلبية أمام فالنسيا في المباراة التي ستجمع بينهما يوم غدٍ السبت علماً بأنه على رأس القيادة البرشلونية منذ يوليو 2017 ومع ذلك لم ينل إعجاب بعض من الجماهير الكتالونية.





وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير "الفجر الرياضي" التالي بعض من المدربين المرشحين لتولي قيادة نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة حال تم إحداث تغييرات فنية وإقالة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي:





1- جوزيه مورينيو:

يعد أحد أهم المدربين في العالم وهو حالياً حر بدون نادي بعد أن رحل في منتصف العام الماضي من مانشستر يونايتد ورغم تجربته السابقة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد إلا أنه لا يوجد مستحيل في عالم الإحتراف.





وكان صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون وبرشلونة السابق قد وجه حديثه لمورينيو قائلاً: "أود أن أطلب من جوزيه مورينيو القدوم إلى نادي ريال مايوركا، سيكون ذلك أفضل، ولكني أفضل تواجده في مدينة أخرى في إسبانيا، في الحقيقة أرغب بعمله في برشلونة أكثر".





2- روبرتو مارتينيز:

لمع اسم مارتينيز كثيراً وقت قيادة مدرب منتخب بلجيكا في كأس العالم بروسيا 2018 ووصل به إلى المربع الذهبي وحقق نتائج جيدة طوال البطولة ومن وقتها وكتب اسمه بين المدربين الأبرز عالمياً.





3- إريك تين هاج:

أحد أفضل مدربي العالم حالياً ونال إعجاب الجميع بعد رؤية مستوى نجوم أياكس تحت قيادنه خلال بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 والوصول بهم إلى دور نصف نهائي البطولة.





4- لوران بلان:

دائماً ما يدخل الفرنسي لوران بلان ضمن قائمة المرشحين لتولي كبار فرق العالم نظراً لخبرته الطويلة في عالم كرة الثدم وكان قد سبق له تولي تدريب فريق باريس سان جيرمان وبوردو ومنتخب فرنسا.





5- رونالد كومان:

استطاع كومان أن يعبر عن نفسه مع منتخب هولندا منذ تعيينه إلى الآن وسبق له تدريب عدة فرق يأتي على رأسها أياكس أمستردام وفالنسيا وساوثهامبتون الانجليزي.

وأخذت جميع الفرق الأوروبية راحة لمدة تقترب من أسبوعين وهي فترة التوقف الدولي حيثُ يشارك المنتخبات في تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020.