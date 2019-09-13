الكنيسة تطلق "رسالة من البابا" عبر الواتس آب

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأرثوذكسية، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، عن بث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقاطع صوتية قصيرة عبر "واتس آب" لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "رسالة من البابا" وستكون متاحة للتداول بين الأشخاص والمجموعات عبر التطبيقات المختلفة.



كما يعرض المركز الإعلامي للكنيسة باقة متنوعة من السلاسل التعليمية لقداسة البابا من بينها:"قصص للحياة، وكيف؟، وكلمة في عظة، وصوت حبيبي، فهمني فأحيا، سؤال للبابا، أقوال للحياة، البابا وحكايات الأطفال، البابا وأسئلة الشعب، تراث كنيستنا، الكتب المسموعة، العظات المسموعة، يجول يصنع خير، قصص إنسانية"، وتهدف هذه السلاسل إلى توصيل تعاليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.



كما أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق العظة الأسبوعية للبابا عبر تطبيق "ساوند كلاود" وذلك منذ شهور قليلة، وقد أطلق المركز الإعلامى للكنيسة خدمة جديدة لنشر عظات البابا تواضروس عبر تطبيقات السوشيال الميديا المختلفة من صوتيات ومرئيات.



كما صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، قبل بدء العظة الأسبوعية صلوات خاصة بمناسبة بداية العام القبطي الجديد (١٧٣٦ للشهداء) المقرر بدايته أمس الخميس، ويبدأ العام الجديد وفقًا للتقويم القبطي وهو التقويم المرتبط بالسنة الزراعية المصرية، حيث أحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأقباط مصر أمس الخميس برأس السنة القبطية الجديدة وهى ١٧٣٦.



يشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني، كرم سبعة من المخترعين الشباب الذين قدموا ابتكارات جديدة بها إضافة وفائدة للمجتمع المصري فى أجتماع الأربعاء الأسبوعى والذي عقده أول أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.