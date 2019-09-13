محافظ قنا: نشجع المواطنين للانتقال لمدينة قنا الجديدة

قال محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، إنه يتم توجيه كافة أوجه الدعم لساكني مدينة قنا الجديدة، من أجل توفير كافة الخدمات، من مركز الشرطة والحماية المدنية ومكتب البريد والسوق التجاري والأعمال الإنشائية بالكنيسة، وذلك لتشجيع المواطنين على الانتقال والإقامة بالمدينة.





مستشفى قنا الجديدة:





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تابع الأعمال الإنشائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه.





حمامات سباحة وملاعب:





كما تفقد الأعمال الإنشائية بمركز الشباب المقام على مساحة حوالى 15 فدان ويشمل (مبنى إداري، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانوني، ملعب كرة قدم خماسي وآخر ثلاثي، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد ) بتكلفة مالية تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه.





مول تجاري ومجمع خدمات:





فيما تفقد محافظ قنا مجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة، والذي يشمل (مول تجاري – مسجد – صالة وصول- مبني إداري – مبني خدمات – 3 كافيتريا - 7 غرف امن –مظلات للسيارات والركاب) وأضاف أن المجمع مقام علي مساحة حوالي 15 فدان بتكلفة مالية حوالي 44 مليون جنية.









وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه يجب الاستفادة بكافة المساحات الموجودة والغير مستغلة بمنطقه المعنى بمدينة قنا، مشددا على ضرورة إزالة الحشائش والنباتات الضارة منها.





وأشار محافظ قنا، الى أنه تفقد أعمال استكمال زراعة 3200 فسيله من النخيل المجدول و800 من النخيل البارحي ليصل إجمال أعداد النخيل الي حوالي 4000 نخلة.





محطة الألبان:





وتفقد محطة الألبان رقم 1 المقامة على مساحة 22 فدان تضم 25 عنبرا للأبقار الحلابة بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية، كما تفقد الأعمال الإنشائية بالمحلب الآلي الثاني والمكون من 12 نقطة بالتبادل تساعد في استيعاب المزيد من الأبقار الحلابة بالمحطة.





24 فدان من الصوبات:





كما تابع زراعة الخضروات والفواكه بمشروع الصوبات الزراعية المقام على مساحة 24 فدان ويضم 40 صوبة وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير منتجات غذائية صحية وآمنة لأبناء المحافظة وبأسعار مخفضة.



