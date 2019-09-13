فالفيردي يختار بديل ميسي

يستعد نادي برشلونة الاسباني لخوض مواجهة صعبة ضد فريق فالنسيا الاسباني غدًا السبت، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا".





وعقد ارنستو فالفيردي الميدر الفني لفريق برشلونة مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن مواجهة فالنسيا.





وقال "فالفيردي" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه لم يتخذ القرار النهائي بخصوص مشاركة الأوروجواياني لويس سواريز من المشاركة في مباراة الفريق ضد فالنسيا، مؤكدًا أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق أمس واليوم بشكل طبيعي، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة في اللقاء.





أما بخصوص ليونيل ميسي، أكد "فالفيردي" أن النجم الأرجنتيني سوف يغيب عن برشلونة في مباراته ضد فالنسيا وقال: " غياب ميسي فترة طويلة عن الفريق يثير قلقنا، لكنه لن يؤثر علينا في المباريات القادمة، خاصة وأن اللاعب غاب عن 5 مباريات الموم الماضي ولم يتأثر الفريق بغيابه".





واضاف: " ليونيل ميسي ويسير بخطوات ثابتة نحو التعافي من إصابته لكننا لا نريد الاستعجال في عودته للملاعب، حتي يعود متعافيًا بشكل تام، ولا يتعرض لأي إنتكاسة للفريق".





وتابع: "سيكون صعب جدا تعويض غياب ليونيل ميسي، حيث أنه أحد العناصر الرئيسية بالفريق وغيابه دائمًا ملحوظ, شاهدنا ذلك ضد بيتيس, بالطبع هي فرصة و امكانية لـ لاعبين اخرين مثل بيريز وفانتي للظهور والمشاركة مع الفريق الكتالوني".





وكانت تقارير صحفية أكدت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يعود للمشاركة مع الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم 17 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





برشلونة بدأ مشواره في بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم بالخسارة أمام أتليتك بلباو بهدف دون رد، ثم حقق فوزًا كاسحًا في المباراة الثانية على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في مباراة شهدت تألق الفرنسي أنطوان جريزمان، بينما تعادل الفريق في لقاء الجولة الثالثة أمام أوساسونا بهدفين لكل منهما.





ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر أتليتكو مدريد ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 5 نقاط.