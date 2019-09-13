تعثر إخراج جثمان الطالب الغارق في دمياط بسبب الصخور (صور)





تحركت لانشات ومعدات من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وفريق انقاذ متطوع من الاسكندرية، والغواصون لتخليص جثة طالب في كلية الطب لقي مصرعه غرقا وتعلقت جثمانه بين الصخور.عثر أهالي مدينة دمياط الجديدة، عصر اليوم الجمعة، على جثمان الطالب أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة، بجوار ميناء دمياط، حيث ظهر الجثمان على شاطئ عزبة ٥ بمدينة دمياط الجديدة، بعد أن ظل ضائعا ثلاثة أيام متتالية.تم اخطار قوات الإنقاذ البحري لانتشال الجثمان وإخراجه من المياه واخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.يذكر أن والدة الطالب ظلت جالسة على الشاطئ لحين استخراج جثمانه من يومين ورفضت ان تذهب حتى تعثر على جثمان نجلها.كما يذكر ان اللواء أركان حرب وليد مصطفى عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، شكل لجنة بحث ووضع خطه بلانشات هيئه ميناء دمياط بالبحث والتمشيط.وشهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث قبل الآلاف على نزول المياه لقضاء المصيف والهروب من حرارة الجو.واتخذت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط كافة الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ وكذلك توافر كافة الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطىء والتى شهدت تواجد مكثف لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف.وقد تم إنقاذ عدد ٢١ حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ بخير، وتسليم ٢٣٧ طفل تائه إلى ذويهم.وكان قد استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 2 سفينة بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6597 طن رمل و4750 طن فوسفات و9810 طن سوبر فوسفات و20000 طن ملح و2500 طن مولاس.