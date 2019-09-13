محافظ قنا: يجب الاستفادة من المساحات غير المستغلة في الزراعة بمنطقة المعنا

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه يجب الاستفادة بكافة المساحات الموجودة وغير المستغلة بمنطقه المعنا بمدينة قنا، مشددا على ضرورة إزالة الحشائش والنباتات الضارة منها.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تفقد أعمال استكمال زراعة 3200 فسيله من النخيل المجدول و800 من النخيل البارحي ليصل إجمال أعداد النخيل إلي حوالي 4000 نخلة.





محطة الألبان:





وتفقد محطة الألبان رقم 1 المقامة على مساحة 22 فدان تضم 25 عنبرا للأبقار الحلابة بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية، كما تفقد الأعمال الإنشائية بالمحلب الآلي الثاني والمكون من 12 نقطة بالتبادل تساعد في استيعاب المزيد من الابقار الحلابة بالمحطة.





24 فدان من الصوبات:





كما تابع زراعة الخضروات والفواكه بمشروع الصوبات الزراعية المقام على مساحة 24 فدان ويضم 40 صوبة وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير منتجات غذائية صحية وآمنة لأبناء المحافظة وبأسعار مخفضة.





مجمع خدمات:





وفي سياق متصل، تفقد محافظ قنا مجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة، والذي يشمل (مول تجاري – مسجد – صالة وصول- مبني اداري – مبني خدمات – 3 كافيتريا - 7 غرف امن –مظلات للسيارات والركاب) وأضاف أن المجمع مقام علي مساحة حوالي 15 فدان بتكلفة مالية حوالي 44 مليون جنية.





مركز شباب:





كما تفقد الأعمال الإنشائية بمركز الشباب المقام على مساحة حوالى 15 فدان ويشمل ( مبنى إدارى، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانونى، ملعب كرة قدم خماسى وآخر ثلاثى، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد ) بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه.





مستشفى قنا الجديدة:





وتابع الهجان الأعمال الإنشائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه.





مجمع خدمات:





وتفقد المحافظ مركز الشرطة والحماية المدنية ومكتب البريد والسوق التجاري والأعمال الإنشائية بالكنيسة والتقي بعدد من المواطنين من ساكني المدينة مؤكدا لهم علي تقديم كافة اوجه الدعم وتوفير كافة الخدمات الأساسية لتشجيع المواطنين على الانتقال والإقامة بالمدينة.



