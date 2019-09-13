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'الأعلى للإعلام' يحقق في شكوى ضد بانوراما دراما

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:06 م
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'الأعلى للإعلام' يحقق في شكوى ضد بانوراما دراما
قنوات بانوراما دراما
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ميسون أبو الحسن
 
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تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، شكوى ضد قناة بانوراما دراما، تتهم القناة بمخالفة قانون الملكية الفكرية من خلال بث مسلسل "أرض النفاق" دون إذن مالك المسلسل أو سند للبث.

وكان المجلس قد تلقى في وقت سابق شكاوى متعلقة بسرقة 8 مسلسلات، وعرضها في عدد من القنوات والشبكات الفضائية دون وجه حق، أو وجود سند للبث من الجهة المالكة لحقوق العرض، والمسلسلات هي "أرض النفاق، شهادة ميلاد، الزيبق، وضع أمني، كلبش، رمضان كريم، أيوب، ونوس، فيلم ثاني أكسيد الكربون".

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