انطلاق ماراثون الدراجات للشباب بالقناطر الخيرية (صور)

نظم مجلس مدينة القناطر الخيرية، اليوم الجمعة، ماراثون الدراجات للشباب من الجنسين وبأكثر من 200 مشارك بداية من ميدان التحرير وصولا لمبني رئاسة مجلس مدينة القناطر الخيرية ثم استراحة قصيرة في ضيافة رئيس والعاملين بالمجلس ثم استكمال المسيرة حتي حديقة عفلة التي أقيم بها مسرحا لتقديم بعض العروض بالدراجات من الشباب وعروض رياضية علي العقلة والمهارات الفردية.





وقام رئيس المدينة بنقل تحية محافظ القليوبية والترحيب بالشباب ودورهم في نهضة السياحة وحثهم علي تكرار الزيارات للمدينة بحضور رئيس مصلحة الري ومدير إدارة ري القناطر الخيرية نيابة عن وزير الري.





يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية وتعليمات محافظ القليوبية لدعم الشباب وتنشيط السياحة الداخلية بالقناطر الخيرية وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والأجهزة الأمنية بالمحافظة ومصلحة الري.





وفي سياق آخر، عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أمس اجتماع بالجنة المشكلة لتقييم الاراضى والعقارات التى تشغلها المدارس غير المستغلة بالمحافظة، بناءا علي توجيهات الكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية بهذا الخصوص.





وذلك في إطار جهود الدولة لخفض الكثافات الطلابية ووضع حلول ودراسة وتقنين المبانى المدرسية الموجودة، وتحديد المؤجر منها وما يدخل فى ملكية الدولة وذلك بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة شندى مدير عام الابنية التعليمية واحمد سعد مدير عام الشئون القانونية ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى وممثلى من وزارة التنمية المحلية والمالية والتخطيط.





وأكد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، أن المحافظة لديها 28 مدرسة مؤجرة من مواطنين منها 8 مدارس مغلقة وعدد 16 مدرسة تعمل وعدد 4 مدارس مؤجرة من هيئات حكومية حيث تحرص المحافظة على عمل صيانة دورية لهذه المدارس حرصا على سلامة المنشأ لضمان سلامة أرواح الطلاب فى هذه المدارس.





وكلف الدكتور علاء عبد الحليم، اللجنة المشكلة بالتعاون والتكاتف لإنجاز المهمة المطوبة والتي تتمثل في تقييم الأراضي والعقارات التي تستغلها المدارس الغير مستغلة بنطاق المحافظة والتفاوض مع من يرغبون في توفيق أوضاعها من ملاكها.



