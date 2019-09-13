استعلم الآن عن المخالفات المرورية 2019 برقم لوحة القيادة وأنظمة الدفع عن طريق فوري من هنا عبر رابط وزارة الداخلية

قامت وزارة الداخلية المصرية بتوفير خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور للمواطنين، وذلك من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية أو موقع مخالفات المرور الجديد التابع لوزارة الداخلية، وهناك طريقتين لمعرفة مخالفاتك المرورية الأولى من خلال رقم لوحة القيادة والثانية عن طريق خدمة فوري .





طرق الإستعلام عن المخالفات المروية 2019

- إدخال أرقام وحروف الرخصة الخاصة بك.





- إدخال الأرقام الخاصة بالرخصة فقط، ولا بد من تحديد المحافظة ونوع الترخيص سواء ملاكي أو أجرة، أو غير ذلك.





خطوات الإستعلام عن المخالفات المروية 2019

- الدخول إلى رابط موقع بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية عبر الرابط التالي ( الدخول إلى رابط موقع بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- ثم إدخال رقم الرخصة الخاصة بك، واختر المحافظة، وفئة الترخيص.





- قم بالضغط على خانة "عرض إجمالي المخالفات".





خطوات الإستعلام عن المخالفات المروية 2019 خدمة فوري

نوضح لكم خطوات الإستعلام عن المخالفات المروية 2019 خدمة فوري، ويمكنك أيها المواطن دفع مخالفاتك المرورية من خلال أقرب مكنة فوري في منطقتك، وذلك من خلال برقمك القومي، وبالأرقام الموجودة على لوحة سيارتك، ورقم المحمول الخاص بك، وسوف تصلك الشهادة الخاصة بالمخالفات إلى المنزل في خلال مدة 4 أيام طبقاً لما هو مذكور في موقع فوري.





جدير بالذكر أن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومثلها المستشار هشام حسين حمدي رئيس الاستئناف مدير النيابات، والهيئة القومية للبريد ومثلها عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.









تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها خدمة من أجل التيسير على المواطنين حتى يتمكنون من الوصول إلى قيمة المخالفات بكل سهولة، والاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر برقم اللوحة أو من خلال رقم رخصة القيادة، وأتاح موقع وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور الجديد التابع لوزارة الدخلية المصرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية... لمتابعة التفاصيل اضغط هنا



