بعد استجابة رئيس الوزراء.. التفاصيل الكاملة لاستغاثة مريض لتركيب طرف صناعي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتشكيل لجنة لرصد استغاثة من أحد المواطنين، من ذوي الإعاقة الكاملة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قررًا لمركز تأهيل العجوزة بتركيب طرف صناعي للمريض.



وعلق وائل الشافعي، صاحب الاستغاثة لمجلس الوزراء، على قرار الوزراء، قائلًا إنه يرى هذا الشخص منذ وقت طويل، في ميدان بالدقي، موضحًا أنه يعاني من إعاقة كاملة، وأن يداه وقدميه مبتورين نتيجة لحادث.



وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة: "عمري ما شوفته بيشحت ولكن كل مرة كنت بلاقيه بيبيع أي حاجة"، مشيرًا إلى أنه يتابعه باستمرار، مضيفًا أنه في المرة الأخير طلب منه أن يتصور معه ويقوم برفع الصورة على "الفيس بوك" حتى يشتري منه المواطنين، وليس لأي غرض آخر.



وأضاف صاحب الاستغاثة، أنه بعد ما قام بنشر الصورة، أحد أصدقائه يعمل طبيب خاص في مجلس الوزراء، تواصل معه وعرض عليه أن يقوم بعلاج هذا الشخص على نفقة مجلس الوزراء في مستشفى القوات المسلحة.



واستطرد "الشافعي": "لما بلغته ماكنش مصدق نفسه من الفرحة؛ لأنه في هذا الوضع منذ أكثر من 20 عامًا"، لافتًا إلى أنه في أواخر الثلاثينات أو بداية الأربعينات.



وأوضح صاحب الاستغاثة، أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وبدأت الإجراءات بالفعل، مشيرًا إلى أنه سيحصل على جواب من مجلس الوزراء هذا الأسبوع حتى يحصل على الطرف الصناعي.



وأردف قائلًا: "عندما علم فرح بشدة، فرحان فرحة ماحدش يتخيلها إنه هيقدر يقف على رجله تاني، وقال إنه جرب قبل كده يركب طرف صناعي ولكن وجد التكلفة باهظة جدًا".



وأشار صاحب الاستغاثة، إلى أنه سيتم تركيب له طرف صناعي، وسيتم تدريبه على المشي والحركة وبعدها، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية أوضحت أنه لن يستطيع إجراء عملية بسبب مشكلات في القدم.



يذكر أن وائل الشافعي، صاحب الاستغاثة لمجلس الوزراء، قام بنشر صورة أحد المواطنين، الذي يعاني من بتر في الساق واليد، على الفيس بوك، واستجابه له مجلس الوزراء، وقرر تركيب طرف صناعي للمريض على نفقة المجلس.

