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18 سفينة.. ننشر حركة تداول البضائع بميناء دمياط

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:02 م
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18 سفينة.. ننشر حركة تداول البضائع بميناء دمياط
ميناء
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 2 سفينة بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6597 طن رمل و4750 طن فوسفات و9810 طن سوبر فوسفات و20000 طن ملح و2500 طن مولاس.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78832 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19042 طنا.

وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2637 طن قمح، في حين غادر عدد 113 سيارة نقل محملة بـ 5208 طن قمح.


وفي سياق آخر، فقد قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة  اللواء عماد حمدي ومتابعة ميدانية وإشراف نواب المدينة وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر بحملة مكبرة جديدة استهدفت تنفيذ قرارات إخلاء إداري من السكان والمنقولات.

جاء ذلك تمهيدًا لتنفيذ القرارات الهندسية الصادرة بالإزالة حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعدد من القطع الآيلة للسقوط طبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008. 

كما شملت الحملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من الجراجات المخالفة والتي تُستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى للسيارات بالمخالفة للاشتراطات البنائية لمدينة رأس البر والتراخيص المنصرفة.

كما تم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لتعديات على أملاك الدولة والطريق العام لعدد 2 كافيتريا بمنطقة 51 وإعادة فتح الطريق للمارة، وذلك في إطار حملات الوحدة المستمرة للقضاء على كافة المخالفات بالمدينة.
في سياق آخر، قامت الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الصيدلة بتوجيه فرق إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة  الدكتورة فاطمة رشاد  للتفتيش على الصيدليات.

وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط وتحريز أدوية مهربة مجهولة المصدر مصنفة جدول أول مخدرات عبارة عن 560 قرص ترامادول.

كما تبين وجود أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وعينات مجانية معدة للبيع وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان.

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