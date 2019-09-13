"تكافل" تودع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مدارس تبوك

أودعت مؤسسة "تكافل" الخيرية مبالغ إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440 / 1441هـ في حسابات مدارس تبوك، والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن إعانات الفصل الدراسي الأول شملت قرابة 9751 طالبًا وطالبة يدرسون في أكثر من 763 مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي 4875500 ريال.





وبيَّن العمري أن هذا الدعم يمثل الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي، والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المستفيدين في تعليم تبوك وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار مدير التعليم إلى أن هذه الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة «تكافل الإلكترونية»، والتي تقدم عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية، ويشمل ذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة «تفوّق»، وبرامج الدعم العيني «وجبتي» و«كسوتي» وبرنامج التمكين الرقمي «هدية المعرفة» و«دروس التقوية الإلكترونية».





احتفلت "أرامكو السعودية" اليوم باختتام فعاليات "برنامج تبرع موظفي أرامكو السنوي" التي نُظِّمَتْ في مكتب الشؤون الحكومية في المنطقة الشرقية، ووُزِّعَتْ خلال الحفل عوائد التبرعات على عديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل على تحسين حياة الفئات المحتاجة في المجتمع، بحضور إدارة الشركة وممثلي الجمعيات الخيرية.

تعليقا على هذا البرنامج، قال نبيل الجامع نائب الرئيس لشؤون "أرامكو السعودية"، "يأتي هذا البرنامج كإحدى المبادرات الرئيسة ضمن استراتيجية "أرامكو السعودية" في مجال المواطنة، التي تشمل عديدا من المبادرات في مختلف مناطق المملكة.

ويعد برنامج تبرع موظفي "أرامكو السعودية" إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية المهمة لـ"أرامكو السعودية" التي تهدف إلى إيجاد تأثير اجتماعي إيجابي، من خلال دعم جمعيات النفع العام المحلية والإسهام في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، علما بأنه سيستفيد من التبرعات النقدية نحو خمسة آلاف مستفيد تحت مظلة 18 جمعية خيرية متخصصة ومسجلة رسميا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. في 25 مدينة على مستوى المملكة، وستنظم الشركة لاحقا حفلين مماثلين في كل من الرياض وجدة.

تُنَظَّم حملة تبرع الموظفين بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ مجموع التبرعات خلال هذا العام نحو تسعة ملايين ريال، تمثّل حصيلة تبرعات الموظفين التي بلغت نحو أربعة ملايين و500 ألف ريال، إضافة إلى مبلغ مماثل كدعم من "أرامكو السعودية".