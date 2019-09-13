عاجل.. إصابة لاعب الأهلي بكسر مضاعف في الساق

تعرض حمادة الفيل لاعب فريق الأهلي مواليد 2001، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، والتي جمعت الفريقين عصر اليوم، على ملعغب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات مباريات دور الجمهورية.





بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت عصر اليوم على ملعب النادي الأحمر بمدينة نصر ضمن مباريات دوري الجمهورية.



وأضاف المدير الفني للفريق بأن اللاعب سيجري عملية جراحية ويحتاج لتركيب شرائح ومسامير وسيغيب عن الفريق لفترة طويلة.

وتابع المدير الفني بأن زملاء الفيل في الفريق تأثروا بإصابته وبالتالي أثر ذلك على مستواهم في المباراة رغم تحقيقهم الفوز بهدف نظيف.



وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: عمر حجاج – هاني عمرو – معاذ أنور – محمد أشرف.

الوسط: عربي بدر – يوسف عتمان – حمادة الفيل – أحمد نبيل “كوكا” – عمر رزق.

الهجوم: محمد ياسر.

تقدم الأهلي مبكراً بعدما سجل المدافع هاني عمرو الهدف الأول للفريق في الدقيقة ١٥، بتسديدة رائعة إثر متابعة لركلة ركنية. ومع بداية الشوط الثاني شارك طه محمود بدلاً من عربي بدر، وأحمد سيد عبد النبي بدلاً من عمر حجاج.

وتعرض حمادة الفيل صانع ألعاب الأهلي لإصابة قوية في قدمه اليمنى خرج على إثرها من الملعب محمولاً على النقالة، وتوجهت به سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، ليشارك محمد سلامة بدلاً منه.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٢ نقطة ليتساوى مع الإنتاج الحربي الذي كان يحتل صدارة الترتيب قبل اللقاء.

وفاز الأهلي في ٤ مباريات وخسر في لقاء واحد، حيث فاز في الجولة الأولى على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وأخيراً على الإنتاج الحربي ١ – صفر، مسجلاً ٩ أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.





وقال أحمد سراج المدير الفني لفريق الأهلي 2001، أن الفيل تعرض لكسر مضاعف في الساق اليمني خلال مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي اليوم، والتي نجح من خلالها الأهلي في الفوز