العليا للانتخابات التونسية: إقبال كثيف في أول أيام الاقتراع بالبلدان العربية (فيديو)



يذكر أن الانتخابات في الداخل ستنطلق، يوم الأحد، المقبل ليوم واحد، على أن تصدر النتائج الرسميّة بين 16 و17 من الشهر الجاري.



تحدث الدكتور نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن مجريات اليوم الأول في الانتخابات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية بالخارج انطلقت بفتح أول مكتب اقتراع في "أستراليا"، ثم باقي المكاتب في "جاكرتا" و"بكين"، يليها البلدان العربية في الشرق الأوسط، و"الولايات المتحدة" وتحديدا في ولاية "سان فرانسسكو".وقال "بفون"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، مساء الجمعة إنه يوجد 384 مكتب اقتراع بالخارج؛ وهم بصدد قبول المقترعين التونسيين، لافتًا إلى أن اليوم الأول من عملية الاقتراع شهد إقبال مكثف من قبل الجالية التونسية الموجودة في البلدان العربية، لاسيما أن هذا اليوم يصادف يوم عطلة رسمية.ولفت إلى أنه من المتوقع انطلاقًا من الغد أن تكون المشاركة كبيرة للمقيمين في أوروبا، منوها إلى أن اليوم لم يشهد إقبال كبير في أوروبا؛ لأنه يوم عمل.وعن معوقات اليوم الأول قال: "بعض المواطنين لم يجدوا أسمائهم مدرجة في قوائم الناخبين رغم أنهم مسجلون داخل الجمهورية في تونس؛ وذلك لأسباب مختلفة، مؤكدًا أن كافة المكاتب مجهزة بنفس المواد الانتخابية.وتابع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية: "هناك كثافات على بعض المكاتب الانتخابية مما يؤدي إلى تزاحم ولكن الأمور تسير على ما يرام"، لافتًا إلى أنه لم ينسحب أحد رسميًا من السباق الرئاسي حتى الأن.وأكمل: "إذا انسحب أحد المترشحين لن يستبعد اسمه من بطاقات الترشح، وسيتعامل معه بشكل مساوي مع المترشحين لأخرين".يشار إلى أن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها الجمعة للناخبين التونسيين في الخارج ليصوتوا من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد وذلك عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 93 عاما، بعد وعكة صحية قل على إثرها إلى المستشفى العسكري.وسيستمر التصويت في الخارج على مدى ثلاثة أيام؛ حيث سيصوت في فرنسا نحو 200 ألف تونسي من بين ما يقارب 400 ألف ناخب مسجل في الخارج.