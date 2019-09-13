رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة كأس السوبر في برج العرب وبحضور الجماهير

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب.









واكد اتحاد الكرة على أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستكون بحضور جماهيري يقدر ب 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل فريق ).









ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.







والاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير ، فإنه في الوقت نفسه فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.











وكان الاجتماع التنسيقي السابق بحضور مندوبي الأهلي والزمالك قد شهد الاستقرار على حضور 15 فرداً فقط من كل فريق حيث كان يسود اتجاه قوي لعدم حضور الجماهير لمباراة السوبر المصري.









وانتشرت شائعات كبيرة خلال الفترة الماضية حول موعد ومكان عقد مباراة السوبر المصري، فهناك من توقع إقامة اللقاء على ملعب ستاد القاهرة بدون حضور جماهير وآخر توقع حضور 50 ألف مشجع ليخرج اتحاد الكرة في خبر رسمي معلناً عن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري في بيان رسمي.







يلعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لقاء السوبر بصفته بطل الدوري، بينما يخوض الزمالك اللقاء كونه بطل كأس مصر.





