الغلبة للعنصر النسائي.. 7 وجوه إعلامية حاورت الرئيس السيسي

تبدأ غدا السبت، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الدورة الثامنة بحضور 1600 شاب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، ويدور النقاش حول تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وتقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.

نظمت مصر عدد من مؤتمرات الشباب منذ المؤتمر الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ، عام 2016، وحتى المؤتمر الأخير الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، قد حاور الرئيس السيسي العديد من الإعلاميين والمذيعين في حوارات خاصة أو جلسات "اسال الرئيس "، تستعرض "الفجر" أبرز 7 وجوه إعلامية حاورت الرئيس.

1- أسامة كمال

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، في يونيه 2016، حوارا خاصا مع الإعلامى أسامة كمال، لم يكن حوار أسامة كمال أول ظهور إعلامي للرئيس السيسى فى برامج "التوك شو"، شارك الرئيس في 4 مداخلات هاتفية أخرى، فى البرامج الحوارية مع الإعلامي عمرو أديب وأسامة كمال.

ناقش الحوار كل ما يمس المواطنين البسطاء ومشاكلهم، حيث تحدث الرئيس عن كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى يمر بها الوطن، وركز السيسي على كل ما يشغل البسطاء، من مشاكل ارتفاع الأسعار والبطالة، وما تم إنجازه مؤخرا فى مشروعات اقتصادية كبرى تحقيق التنمية للبلاد.

2- ساندرا نشات

أجرى الرئيس السيسي لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت، مارس 2018، نقلت من خلاله ساندرا نبض الشارع المصرى وأحلامه المستقبلية للرئيس ومشاكل التي بواجهها الفقراء، قد ظهر الرئيس بطريقة عفوية وبملابس بسيطة، وتحدث الرئيس خلال اللقاء عن اسرار خاصة بحياته الشخصية وذكرياته في حديقة منزله، كما أجاب الرئيس عن كل الأسئلة التي طرحتها نشأت والتى وصلت لأكثر من 100 سؤال، كما رد على جميع استفسارات المواطنين بشأن كل القضايا.

3- داليا أشرف

أجرت داليا أشرف حوار قصير جدا مع الرئيس السيسي في مدنية شرم الشيخ عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في 2015، تسللت داليا لمقابلة السيسي في مطار شرم الشيخ الدولي، فور رؤية الرئيس لها، توقف الرئيس للإدلاء بتصريح .

ووجهت أشرف سؤال للرئيس : كيف نواجه الشائعات وكيف ندعم السياحة في ظل هذه الهجمة على بلادنا؟، ليرد الرئيس :" لا تقلقي ولا تخافي، أنا لما بشوفك باتفاءل، أنتي فاكرة إن حد يقدر يغلب المصريين طالما هم إيد واحدة، اوعوا تخافوا، إحنا ما ناكلش ونجوع علشان نبني بلدنا".

تخرجت أشرف من قسم اللغة الانجليزية بكلية الآعلام جامعة القاهرة دفعة 2009 وقد عملت كمراسلة بعدد من القنوات منها دريم والنهار ، تعمل اشرف في تقديم برنامج لأطفال علي شاشة dmc

4- رامي رضوان

شارك الإعلامي الشاب رامي رضوان، في تقديم جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب الاخير بدورته السابعة والذي أقيم في 29 و30 من شهر يوليو 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قد اثني الرئيس السيسي على حسن إدارة رضوان للحوار واختياره لأسئلة الهامة ، يعتبر رضوان خريج الإعلام وعمل على شاشة "on tv" حيث قدم فقرة عن الأفلام القصيرة "اكتشف مصر"، ثم قدم رضوان حلقة أسبوعية في برنامج "صباحكم سكر زيادة"، ثم قدم برنامج "البيت بيتك" علي شاشة قناة ten الفضائية، ويقدم رضوان حاليا برنامج 8 الصبح" قناة "dmc".

5- إيمان الحصري

قدمت الإعلامية إيمان الحصري جلسة افتتاح المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي أًقيم في جامعة القاهرة في عام 2018، قد بدأت الحصري مشاورها في التلفزيون المصري كمراسلة لقناة النيل للأخبار عام 2002 ، وقدمت برنامج البيت بيتك عام 2006 التلفزيون المصري، ثم انتقلت من التليفزيون إلى شاشة الحرة حيث قدمت برنامج "هن"، بعد ثورة، عملت الحصري في قناة صدى البلد ثم قدمت البرنامج الشهير 90 دقيقة بعد الإعلامي معتز الدمرداش، واستقرت الحصري حاليا في تقديم برنامج "مساء dmc" علي شاشة dmc

6- ريهام الديب

أدارت الديب الجلسة العامة لمؤتمر الشباب في دورته الخامسة، والتي قامت في فندق الماسة بمحافظة القاهرة، في شهر مايو 2018، وقدمت ريهام الفقرات التي يتضمنها اليوم الأول، كما قدمت كلمة الرئيس السيسي الافتتاحية لليوم الأول.

عملت الديب كإحدى مذيعات قطاع النيل للأخبار التابع للتلفزيون المصري، قد تخرجت من كلية الإعلام عام 1997 وعملت كمقدمة نشرات وبرامج إخبارية في التلفزيون، وعملت بقناة النيل للأخبار منذ عام، ثم انتقلت إلى قناة المحور عام 2013، وعملت على شاشتها لمدة عامين، وعادت للتليفزيون المصري .

7- خلود زهران

أجرت زهران حوار مع الرئيس السيسي في فقرة إسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب في نسخته الثالثة، وتم إقامته في أبريل 2017 بمدينة الإسماعيلية، ثم شاركت خلود في إدارة الجلسة مرة أخرى في الدورة الخامسة لمؤتمر الشباب والتي قامت في فندق الماسة بمحافظة القاهرة، في شهر مايو عام 2018، كما أدارت الجلسة في الدورة السادسة للمؤتمر والتي أقيمت في يوليو بجامعة القاهرة.

بدأت زهران عملها في إكسترا نيوز الفضائية، وحصلت خلود على جائزة التفوق الإعلامى من المنتدى المصرى الاقتصادى في مارس عام 2018، وهي خريجة كلية الإعلام وكانت الأولى على دفعتها، وحصل مشروع تخرجها على المركز الأول، وحصلت على لقب الطالبة المثالية في مرحلة الجامعة.