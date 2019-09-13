"سبيد ميديكال" تثير الشكوك صفقات تلاعب أم إعادة هيكلة

تستمر الشكوك حائمة حول أداء سهم سبيد ميديكال، المدرج حديثًا بجداول التداول في بورصة النيل، بسب عمليات البيع والشراء التى تحدث عليه في وقتا قصير للغاية بين المساهمين الرئسيون بالشركة.

ونفذ على السهم منذ بداية شهر سبتمبر وحتى الآن 6 صفقات للمساهمين الرئسيون بالشركة، من خلال شراء المساهمون الرئسيون بعض الاسهم لرفع حصتهم، ولا يمر وقت قصير وإلا و يقمون بأعادة بيعها لأحد الملاك الرئسيون أيضًا بالشركة، غير موضحين الفائدة من تلك الصفاقات المتكررة.

وأول من قام بتلك الصفاقات،هو أحمد محمود لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي قام بشراء 7.4 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.066 جنيه للسهم لترتفع حصتة إلى 36.5% بعد ما باع ياسير فؤاد عبد الحميد لاشين نحو 6.7 مليون سهم من الشركة لتصل مساهمتة إلى 5.5%.

وكان قد سبق هذة الصفقة قيام محمود لاشين ببيع 16 مليون سهم من حصتة لتنخفض إلى 33.34%.

ولم يمر سوي أسبوع على تلك الصفقة؛ لتفصح الشركة عن صفقات جديدة تمت بين المساهمون الرئسيون وبعضهم بعض، حيث قام المساهمون الرئسيون طارق محمد كامل وحازم فاروق ورئيس مجلس الأدارة محمود لاشين ببيع 1.3 مليون سهم و3.06 مليون سهم و6.5 مليون سهم من حصصهم بالشركة على الترتيب، إلى مساهمون رئسيون أخرون بالشركة ويمتلكون نحو 4.99% من رأسمالها هما شريف علاء أحمد، وإبراهيم ابراهيم الصعيد لترتفع حصتهم إلى 10% و5.9% على الترتيب.

شكوك مثارة حول بورصة النيل :

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن تخفيض المساهمون الرئسيون بالشركة أو رفع حصصهم أمر طبيعي ولابد أن يخضع لهيئة الرقابة المالية..إلا أن الشكوك دائمًا ما تثار إذا تمت تلك العمليات ببورصة النيل التى تغيب عنها الرقابة دائمًا.

وتابعت رمسيسل لـ" الفجر"بورصة النيل مجال جيد للتلاعبت.. بعض المستثمرون يفضلون التداول بها لغياب أعين الرقابة عنها."

ويتهم عدد كبير من المتعاملون ببورصة النيل، أنها سوق لتخارج كبار المساهمين من الأسهم وتوريط صغار المساهمين، وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية لتشديد إجراءات قيد وإدراج الشركات بها مما اضطرت بعد الشركات لتأجيل خطط طرحها هناك.

وينشط التداول على سهم" سبيد ميديكال" بشكل كبير رغم تجزئة القيمة الأسمية للسهم، وحقق السهم ارتفاعات بلغت 5% مع بداية تعاملات الشهر وحتى الآن بالتزامن مع إتمام تلك الصفقات.

وحاولت "الفجر" التواصل مع سبيد ميديكال للتعليق حول الدافع من وراء تلك الصفاقات، إلا أنها رفضت التعليق.

صفقات لأعادة هيكلة مجلس الأدارة:

وقال محمود لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحفية، إن الغرض من الصفقة الأخيرة إضافة مستثمرون من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة.

وكشفت مصادر قريبة من الشركة ، أنها تستبعد أن تستهدف تلك الصفقات أحدثت تلاعبت على السهم ، مشيرة إلى ان الغرض منها إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة، لتحديد المقدرة المالية لكل مساهم في المشاركة المتوقعة بزيادة رأسمال الشركة إلى 71 مليون جنيه.







