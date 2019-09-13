خاميس رودريجيز يقود ريال مدريد أمام ليفانتي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان ، مدرب ريال مدريد الإسباني، سوف يعتمد على النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، في المباراة القادمة ضد ليفانتي، بالجولة الرابعة من بطولة الليجا الإسبانية.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المحتمل أن يكون لدى خاميس روديجيز فرصة ضد ليفانتي حيث لا تزال المشاكل تتراكم بالنسبة لزيدان، خاصة أن ماركو أسينسيو سيغيب لفترة طويلة وايقاف بيل وإصابة كل من ايسكو وإبراهيم دياز ولوكا مودريتش وفالفيردي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه البلجيكي إيدين هازارد أصبح الآن متاح، لكن مدرب اللوس بلانكوس زيدان قد ألمح إلى أن البلجيكي سيلعب بعض الدقائق وقد لا يلعب لمدة 90 دقيقة.





ومن الجدير بالذكر انه قد عاش رودريجيز أوقاتا صعبة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان على أعتاب الرحيل عن صفوف الميرينجي.





وخرج النجم الكولومبي خلال سوق الانتقالات المنقضية من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، وحاولت أندية نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني استغلال الموقف والظفر بخدماته.





يذكر أن النجم الكولومبي البالغ من العمر 28 عاما قد عاد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد موسمين قضاهم رفقة نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة.

والمثير في الأمر أنه على الرغم من خروج اللاعب من حسابات المدرب زيدان، إلا أن العمل الجيد والجهد المبذول من قبل خاميس قد جعلت المدرب الفرنسي يعيد النظر ويغير رأيه.



