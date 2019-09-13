"الداخلية" تضبط 3 ملايين و831 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

تمكنت الحملات الميدانية لوزارة الداخلية، التي انطلقت الأربعاء، حتى نهاية يوم الخميس، من ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة عن ضبط 3.831.081 مخالفاً، منهم (2.991.280) مخالفاً لنظام الإقامة، (589.932) مخالفا لنظام العمل، و(249.869) مخالفاً لنظام أمن الحدود.









وبلغ من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود (64.292) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2759) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.





وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ (3831081) مخالفًا، منهم (2991280) مخالفًا لنظام الإقامة، و(589932) مخالفًا لنظام العمل، و(249869) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (64929) شخصًا، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2779) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكدت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4509) أشخاص.

وأوضحت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1574) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1535) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعوديًّا.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (16637) وافدًا مخالفًا، منهم (14263) رجُلًا، و(2374) امرأة.

وأكدت إيقاع العقوبات الفورية بحق (533944) مخالفًا، وإحالة (487665) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (637260) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (949563) مخالفًا.





وقد تم انطلاق الحملات الميداينة المشتركة بكافة مناطق المملكة العربية السعودية تحت شعار "وطن لا مخالف"

وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 صفر 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 شوال 1439هـ من أجل ضبط وحصر عدد المخالفات الخاصة بالإقامة بالمملكة والعمل وأمن الحدود أيضاً.





ولقد كشفت هذه الحملات عن توافر أرقام صادمة لعدد المخالفين داخل المملكة ، حيث بلغ المخالفين عدد 1399214 يوجد منهم 111135 مخالفاً لنظام أمن الحدود ، و1050393 مخالفاً لنظام الإقامة ، وبلغ عدد 237686 مخالفاً لنظام العمل بالسعودية ، كما بلغ عدد من تحاول تسسلهم عبر الحدود للدخول للملكة 22314 مخالف من جنسيات مختلفة أغلبهم من اليمن وأثيوبيا والآخرين بلدان آخرى .

وفي سياق متصل كشف الحملات أيضاً عن إجمالي عدد المتورطين في التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 2284 وقد تم ضبطهم على الفور ، كما تم إحالة 195688 مخالفاً للحصول على وثائق سفر ، كما تم إحالة عدد 244805 مخالفاً بسبب استكمال حجوزات السفر الخاصة بهم ، كما بلغ إجمالي الوافدين المخالفين الذين تم اخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقط 11622 مخالف.







