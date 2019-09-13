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فالفيردي يطلق تصريحات نارية وينتقد تصرف ميسي الأخير

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:00 م
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فالفيردي يطلق تصريحات نارية وينتقد تصرف ميسي الأخير
ميسي وفالفيردي
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محمد علي
 
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قال المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني؛ أرنستو فالفيردي؛ بأنه لم يكن يرغب في قراءة تصريحات ليونيل ميسي الأخيرة والتي تحدث فيها عن الفريق وعن التشكيلة وعن سوق الانتقالات الأخيرة. 

وأشار فالفيردي بأنه لا يعطي لتصريحات ميسي الاهتمام الذي يعتقده البعض؛ وقال فالفيردي بالنص: " كنت لا أريد قراءة تصريحات ميسي ولا أعطيها أي إهتمام" 

وأشار فالفيردي إلى سعادته بما حدث في سوق الانتقالات الماضية وراضي عن أداء مجلس الادارة الذي بذل قصارى جهوده من أجل الحصول علي بعض الاسماء في الميركاتو الصيفي.

وأكمل فالفيردي تصريحاته حول ليونيل ميسي وقال:" وبالتأكيد ليونيل ميسي لاعب مهم بالنسبة للفريق ولكن في الموسم الماضي تحصلنا على العديد من المباريات الجيدة والمميزة في غياب ليونيل ميسي". 

وأشار فالفيردي إلى كونه يأمل أن يعود ميسي في أقرب وقت ممكن وعلق على ذلك بقوله: "أنا أعرف جيدا مدى أهمية ميسي للفريق ولكن يجب أن يحاول الفريق إيجاد الحلول في غيابه؛ ميسي قد يغيب لبعض الفترات؛ لا يمكن أن نتعرض للخسارة كلما غاب ميسي عن الفريق". 

وختم فالفيردي تصريحاته عن ميسي متوقعا أن يغيب ميسي عن مباراة فالنسيا في بطولة الدوري وكذلك عن مباراة بروسيا دورتموند في دوري الابطال الاسبوع المقبل.

وتحدث فالفيردي عن وضع مدافعه جيرار بيكيه وقال: "بيكيه لاعب مميز للغاية وقدم موسم جيد مع الفريق؛ ولكن اذا كان اللاعب يريد أن يحصل علي أجازة أو يسافر لمشاهدة رياضة التنس في وقت فراغه فماذا يمكن أن نفعل".

وأشار فالفيردي في نهاية تصريحاته عن كونه يملك تشكيلة مميزة من اللاعبين والجميع سوف يحصلون على الفرصة لإثبات قدراته وامكانياته وتقديم الإضافة للنادي.

وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية تشكيلة برشلونة التي ستخوض مباراة فالنسا يوم غدٍ وهي موقعة قوية بين الطرفين رغم إقالة مدرب فالنسيا قبل ساعات قليلة من المباراة، وتأتي التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو، لينجليت، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا
خط الوسط: آرثور، بوسكيتس، فرينكي دي يونج
خط الهجوم: أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، كارليس بيريز

وكان نادي برشلونة قد بدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني بخسارة مثيرة على يد أتلتيك بلباو بهدف نظيف ثم الفوز على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين وبعد ذلك التعادل الإيجابي مع أوساسونا بهدفين لمثلهما.

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