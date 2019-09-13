في لفتة إنسانية.. "أمن الجيزة" ينقل مريضة إلى المستشفى لتلقي العلاج





وبالانتقال لمحل البلاغ، تم فتح باب الشقة في وجود الجيران، وتبين أنها تقيم بمفردها وتعاني من "كسر" وسبق تركيب مفصل صناعي لها ولا تستطيع الحركة، حيث تم نقلها للمستشفى بمعرفة رجال الشرطة والاستمرار معها أثناء الكشف عليها وحتى عودتها لمنزلها.



ولاقى ذلك تقدير واستحسان المواطنين لسرعة استجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ، مما ساهم في مساعدة المريضة ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.





وتتولى "الداخلية" العديد من المسؤوليات تجاه المواطنين، فيقع على عاتق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العديد من الاختصاصات، أبرزها: - تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان و ترسيخ قيمها و نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة - يختص بوضع الخطط و البرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور و القانون والمواثيق و المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية . - بالتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم و المنظمات و المؤسسات المسجلة و فقًا للقانون التي تعمل في هذا المجال - علي توطيد العلاقة بين كافة المواطنين - تفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة و أعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات). - يعمل القطاع علي نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية و تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة . - يتولى القطاع رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة . - التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية - بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن. - يتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التي تتولي تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع .

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة في مساعدة إحدى المواطنات مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واصطحابها ومرافقتها من مسكنها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوجود ربة منزل 67 سنة، "مريضة وغير قادرة على الحركة"، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.