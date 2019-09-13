الرئيس العراقي يهاتف أمير الكويت للاطمئنان على صحته
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:33 م
Advertisements
الفجر
Advertisements
Advertisements
أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته.
وأعرب عن أمنياته لسمو الأمير بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم.
بدوره عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لسيادته على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرخاء والأمان.
فحوصات طبية
كان الصباح قد غادر، المستشفى بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلن التلفزيون الكويتى، اليوم الجمعة.
فحوصات طبية
كان الصباح قد غادر، المستشفى بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلن التلفزيون الكويتى، اليوم الجمعة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت، الأحد الماضي بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.
ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.
وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تطلع في وقت سابق إلى لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بمجرد تماثله للشفاء.
وجاء في بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي يأمل الشفاء العاجل لأمير الكويت، بعدما دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الطبية.
وأضاف أنه تم إبلاغ ترمب بتأجيل اللقاء الذي كان مقررًا مع الشيخ صباح الأحمد في 12 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض إلى موعد لاحق. معربًا عن تطلع الرئيس الأميركي إلى لقائه بمجرد تماثله للشفاء.
وأكد المتحدث أن أمير الكويت "قائد يحظى باحترام كبير، وقد ظل شريكًا هائلًا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة".
Advertisements
- غدا.. أمير الكويت يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب
- النائب الكويتي عبد الكريم الكندري: الإساءة لـ"الصباح" تؤكد أن سياسته بناءة
- أمير الكويت يزور أمريكا لإجراء مباحثات مع الرئيس ترامب
- أمير الكويت يستكمل الفحوصات الطبية في أمريكا
- أمير الكويت يدخل إحدى المستشفيات الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية
- الملك سلمان يطمئن هاتفيا على صحة أمير دولة الكويت
- "مجلس الوزراء" يوضح الحالة الصحية لـ "أمير الكويت"
- هاتفياً.. خادم الحرمين يطمئن على صحة أمير الكويت
- خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت
- بعد إجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت يغادر المستشفى
المزيد عن: فحوصات طبية دونالد ترامب برهم صالح الولايات المتحدة أمير الكويتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر