مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام كانو سبورت

يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مفاجأة على مستوي التشكيل الأساسي للفريق أمام كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية يوم غد السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر رينيه فايلر المدير الفني الجديد والذي تولي المهمة بعد إقالة مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيلة الأساسية والتي ربما تشهد بعض التغييرات.

وشاهد فايلر وطاقمه آخر مباراة لكانو سبورت للتعرف على المنافس وقال موقع الأهلي على الإنترنت إن المدرب ركز في التدريبات على الكرات الثابتة والتمريرات العرضية.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على الحارس محمد الشناوي بعد تعافيه وخط دفاع مكون من علي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم.





وفي خط الوسط سيراهن فايلر على حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان بنسبة كبيرة، ويضم الخط الأمامي رمضان صبحي ومحمد مجدي (أفشة) ورأس الحربة مروان محسن.

وتنتظر فايلر مواجهات صعبة في بداية مشواره إذ يواجه الغريم الأزلي الزمالك على كأس السوبر المصرية يوم 20 هذا الشهر ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام سموحة.

وفي نفس السياق كشف سيد عبد الحفيظ موقف الثنائي وليد أزارو وجيرالدو من المشاركة مع الفريق أمام كانو سبورت يوم غد السبت في دوري أبطال إفريقيا.





واكد عبد الحفيظ على أن أزارو يعاني من إصابة جزع بسيط في الركبة، مشيرًا إلى أن جيرالدو يشكو إجهادًا عضليًا ولكن الثنائي سينتظم في المران الجماعي اليوم.





كما حذر سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي من صعوبة المنافس مؤكداً على أنه يملك بعض العناصر السريعة والمميزة خاصة الجناح الإيسر للفريق.





ويخوض الأهلي آخر تدريباته قبل لقاء كانو سبورت على ملعب المباراة بالعاصمة مالابو اليوم الجمعة كما يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن اللقاء.

وسيتم نقل مشاهدة المباراة على قناة أون سبورت الرياضية On Sport يوم السبت 14 سبتمبر 2019 في الثالثة عصراً في مباراة ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا نجح الأهلي في تجاوز بطل جنوب السودان إطلع بره بنتيجة 13-0 في مجموع اللقائين. وحدد الأهلي يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة العودة والتي ستقام بالقاهرة، تنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت الإمارات.