رابط Abu Dhabi Sport مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد اهلي بنغازي بث مباشر Kooora Goal يلا شوت بلس رابط مشاهدة الاسماعيلي new

الإسماعيلي وأهلي بني غازي عبر تردد قناة ابوظبي الرياضية بث مباشر hd المفتوحة التي ذاع نجمها في سماء الإعلام العربي وذلك من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من البرامج المهمة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أهم المباريات المهمة الدولية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أهم المباريات المحلية كما أنها تُذيع أهم اللقاءات الرياضية العالمية من المحيط إلى الخليج.





Match – الإسماعيلي × أهلي بني غازي

يلتقي الإسماعيلي وأهلي بني غازي في مباراة مرتقبة قوية في اطار دورالذهاب 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية “البطولة العربية”، على أرض أستاد الإسماعيلي يوم الجمعو الموافق 13 سبتمبر، لتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1









تردد قناة أبو ظبي الرياضيةتردد قناة أبو ظبي الرياضية

هناك عدد كبير من قنوات أبو ظبي الرياضية، فهناك قناة أبو ظبي الرياضية الأولى وهناك أيضًا قناة أبو ظبي الرياضية الثانية، ويتم بث القناة بتقنية وجودة عالية، حيث أن القناة تبث جميع برامجها بتقنية HD ويتم بثها من خلال الأجهزة التي تدعم هذه التقنية حتى يتم مشاهدة القناة وجميع البرامج التي تقدمها.





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ونظرًا لحرص القناة على كل هذا استطاعت أن تثبت جدارتها وأن تحوذ على نسبة مشاهدة عالية من خلال المشاهدين والمتابعين العرب الذين يفضلون متابعة مباريات كرة القدم، وكافة أنواع الرياضيات الأخرى التي تهتم القناة ببث أخبارها ومبارياتها الهامة التي يبحث عنها العديد من محبي كرة القدم في جميع الوطن العربي.



