يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر Yalla Goal رابط ماتش الاسماعيلي بدون تقطيع جودة متعددة now

بطولة دوري أبطال العرب والتي تحمل كأس زايد للأندية الأبطال، ويشارك النادي الاسماعيلي المصري وأهلي بني غازي في البطولة التي تجمع أكبر الأندية العربية جماهيرياً، والتي تحصد الكثير من المشاهدات والمنافسة في الوطن العربي.





مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي





تبدأ مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب ستاد الاسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير، من شعب الاسماعيلية الذي يشارك بشكل مستمر لمؤازرة النادي الاسماعيلي في جميع البطولات، ويسعى النادي الاسماعيلي إلى تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره مستغلا عامل الأرض والجمهور الذي يؤثر بشكل كبير في كرة القدم، ويسعى اهلي بني غازي للخروج بنتيجة جيدة تساعده في لقاء العودة في ليبيا.









تشكيلة الفريقين





سيتم الاعلان عن تشكيلة الاسماعيلي وأهلي بني غازي قبل اللقاء بساعة وعندما تعلن الإدارة الفنية للفريقين عن التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة الاسماعيلي والاهلي البني غازي الليبي.





بث مباشر الاسماعيلي والاهلي الليبي





يلتقي فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي مع نظيره أهلي بني غازي الليبي ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





ويلتقي الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي اليوم الجمعة على ملعب استاد الإسماعيلية وسط حضور 7000 ألف مشجع.





مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية





مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية





مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية





مشاهدة مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية





وتعد مواجهة أهلي بني غازي هي الاختبار الأول للصربي ميودراج يسيتش عقب توليه القيادة الفنية للدراويش.





موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي في البطولة العربية





تقام مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.







