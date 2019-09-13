مياه البحيرة يتدرب علي فترتين ومعسكر مغلق بمطروح

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قرر الجهار الفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة الدخول ألي معسكر مغلق بداية من غدا السبت لمدة أسبوع بمدينة مطروح والتدريت طوال الأسبوع علي فترتين صباحا ومساءا ، حيث يبدء اللاعبين في السادسة صباحًا مرانًا خفيفًا، ثم في الثالثة عصرًا مرانًا آخر، بهدف رفع الحمل البدني.



ويبدأ جميع اللاعبين مران الصباح بالجري حول الملعب وإجراء بعض الإحماءات والتدريبات البدنية، قبل أن يبدأ أحمد الشاذلي، المدير الفني للفريق، محاضرته الفنية والتي تشمل على تنبيه قوي للاعبين بالتركيز، داخل المستطيل الأخضر وغلق صفحة المباريات الودية خلال هذه الفترة لحين أكتمال الصفوف وتحقيق المعدل الفتي والبدني لجميع اللاعبين القدامي والجدد،





ومن جانبه يبحث الجهاز الفني لفريق مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي ومعه الجهاز المعاون بقيادة محمد عزوز وياسر منصور وبالتنسيق مع مسئولي نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة ومحمدصديق نائب الرئيس والمشرف العام علي الكرة في تدعيم صفوف الفريق الأول في مركز خط الهجوم ومركز الظهير الأيسر وذلك في إطار تدعيم الفريق بالشكل ليكون جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثالث بالموسم الكروي الجديد،



ويستعد مياه البحيرة بقوة للموسم الكروي الجديد، بعد أن ضم مجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضمت التعاقدات الجديدة كلاا من أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة.



لعب فريق مياه البحيرة 10تجارب ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج وأيتاي البارود سيراميكا كيلوباترا و بني سويف وسموحة



الجدير بالذكر أن مياه البحيرة سوف يشارك ضمن منافسات دوري القسم الثالث بعدقرار أتحاد الكرة الحالي با إلغاء صعود أندية الترقي بالموسم المنقضي ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى وأسكندرية بالموسم الجديد.