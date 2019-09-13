لوكاكو يكشف السر وراء زيادة وزنه مع مانشستر يونايتد

أوضح المهاجم الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان الإيطالي، الأسباب التي أدت لزيادة وزنه خلال أيامه الأخيرة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر ان لوكاكو يعد أحد أهم صفقات الميركاتو الماضي في الدوري الإيطالي، بعد أن تعاقد معه إنتر ميلان، قادماً من المان يونايتد مقابل نحو 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كحوافز ومتغيرات.

وكان لوكاكو قد رفض أن تتم معاملته ككبش فداء في الفريق الإنجليزي، بعد فشله الواضح خلال الموسم الماضي، ومن ثم طلب الرحيل إلى انتر ميلان للعب تحت قيادة المدرب الذي طلبه بشدة وهو الإيطالي أنتونيو كونتي، وبدأ بالتألق مبكراً من خلال تسجيل هدفين في أول مباراتين مع النيترازوري في السيريا آي.

وكان لوكاكو قد رفض أن تتم معاملته ككبش فداء في الفريق الإنجليزي، بعد فشله الواضح خلال الموسم الماضي، ومن ثم طلب الرحيل إلى انتر ميلان للعب تحت قيادة المدرب الذي طلبه بشدة وهو الإيطالي أنتونيو كونتي، وبدأ بالتألق مبكراً من خلال تسجيل هدفين في أول مباراتين مع النيترازوري في السيريا آي.

وخلال تصريحات صحفية، أكد لوكاكو أن هناك مشاكل تتعلق بالنظام الهضمي، كانت وراء السبب في زيادة وزنه مع الشياطين الحمر، وهو الأمر الذي عمل على حله بعد الانتقال لانتر من خلال نظام غذائي معدل يتضمن الأسماك، الخضروات والباستا.



