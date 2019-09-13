بـ 6 مبادرات رئاسية.. كيف حافظ "السيسي" على صحة المصريين؟

تجلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الصحة، من خلال اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في هذا المجال، تأكيدا على اهتمام الدولة بصحة المصريين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، آخرها علاج ضعف السمع بين المواليد الجدد، وذلك من خلال فحص السمع روتينيًا وإجباريًا لحديثي الولادة، لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.

ففي مطلع سبتمبر الجاري، انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع ، حيث تُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال، والذين يصل تعدادهم سنوياً نحو 2.6 مليون طفل، وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد، وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

مبادرة "صحة المرأة"

تستهدف الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية. وأيضا تستهدف فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئي والدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي.

اقرأ أيضا.. وزارة الصحة: العالم كله يترقب حملة "صحة المرأة"

تم ربط البرنامج في جميع المنشآت التي تقدم خدمات فحص أورام السيدات، سواءً بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدني مثل مستشفى بهية وشفاء الأورمان، في شبكة معلومات واحدة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية.

الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة

في فبراير الماضي، كانت هناك مبادرة تمت من خلال وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لدى طلاب المدارس بجميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهدفت هذه الحملة 11.5 مليون طالب من 6 سنوات وحتى 12 عاما خلال الفترة من 17 فبراير وحتى 2 أبريل الماضي، حيث يتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي للعلاج مجانا دون أي تكلفة.

نور حياة

وفي يناير المنصرم، أطلق السيسي المبادرة الرئاسية "نور حياة"، لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، التي تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، ومليونين من الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

ونفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.ورصد الصندوق، مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال 3 سنوات علي 4 مراحل.

اقرأ أيضا.."تحيا مصر": أجرينا الكشف على 100 ألف طالب ضمن مبادرة "نور حياة"

قوائم الانتظار

وأطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من المبادرة مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن انطلقت المرحلة الأولي منها في عام 2018، بهدف رفع المعاناة عن آلاف المرضي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الأمراض المتوطنة والتي كان لها أولوية قصوى لدى المبادرة، والتي أسهمت بدورها في القضاء على انتظار المرضى الذي ظل عند بعض الحالات لعدة سنوات دون جدوى. وتعمل المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية من خلال 4 محاور وهى الدعم الفني، والدعم اللوجستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد.

اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي يرعاها "السيسي"

المستشفيات النموذجية

وضمن المبادرات الرئاسية التي تواصل وزارة الصحة والسكان، العمل ليل نهار لاستكمال تنفيذها خلال 2019، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو 2018، بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، والذي يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيا.

وجاءت المؤشرات الأولية، لتنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، تقدر بأكثر من 6 مليارات جنيه، لتطوير 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية، منها 29 تابعا لوزارة الصحة، و19 تابعا لوزارة التعليم العالي. وفي أقل من 5 أشهر بعد إطلاق مشروع المستشفيات النموذجية، وضعت وزارة الصحة، أسس ومعايير اختيار المستشفيات، والعناصر الرئيسية لنجاح تطبيق منظومة المستشفيات النموذجية، وتم تقييم المستشفيات وفق نموذج تقييم موحد، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسة المالية واعتماد اللوائح وتحديد مصادر التمويل، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية واستكمال التجهيزات، وإبرام عقود الصيانة والنظافة والتغذية.

كما عملت وزارة الصحة على تحسين بيئة العمل بالمستشفيات للأطقم الطبية والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الجودة المرجوة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات المختارة ورفع كفاءة تجهيزاتها الحالية مع ميكنة تلك المستشفيات وربطها داخليا وخارجيا بشبكة المعلومات، وتحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي.

حملة 100 مليون صحة

جاءت على رأس هذه المبادرات، تم تنفيذها خلال فترة زمنية 7 أشهر، بداية من أكتوبر 2018، وحتي نهاية أبريل 2019، التي انتهت في 30 أبريل 2019، التي انتهت منها وزارة الصحة والسكان بفحص 52 مليونا و400 ألف مواطن بكل المحافظات، خلال 3 مراحل، حيث يستهدف من هذه الحملة القضاء على فيروس "سي" بنهاية 2020، خاصة أن ذلك وراء 70% من حالات الوفاة في مصر.

اقرأ أيضا.. كيف ساهمت "100 مليون صحة" في إقلاع المدخنين عن النيكوتين؟

وشارك في الحملة القومية، التي تعد الأكبر في التاريخ، ١٤ وزارة، والرقابة الإدارية، وجهاز التعبئة والإحصاء، واللجنة العليا للانتخابات، ومنظمة الصحة العالمية، ودفعت وزارة التنمية المحلية بـ ٢٣ ألف شاب متطوع.

اقرأ أيضا.. حملة "100 مليون صحة".. فخر لمصر أمام العالم



