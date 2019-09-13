القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، غدًا السبت، في تمام الساعة 5 مساءًا، في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019/2020.





وتعتبر هذه المباراة الأولى للمدير الفني الجديد رينيه فايلر، و الذى تولّى المسئولية خلفًا للأورجويانى مارتن لاسارتي التي تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت

وتُذاع مباراة الاهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة على قناة "أون سبورت" الفضائية.





التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت

واستقر السويسري فايلر على الدفع بنفس التشكيلة التى خاضت معظم مباريات الأهلي المهمة الأخيرة، حيث سيدخل الفريق الأحمر بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خد الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.





خد الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحي - صالح جمعة (وليد سليمان) - حسين الشحات - رمضان صبحي.





الهجوم: وليد أزارو.





جدير بالذكر أن الأهلي نجح في تخطي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والذي خاضه لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق اطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0، حيث انتهت مباراة الذهاب برباعية نظيفة، واكتسحه في مواجهة الإياب بتسعة أهداف دون رد.





ووصل فريق كانو سبورت إلى دور الـ32 بعد عبور عقبة فريق ميكيلي 70 إنديرتا في الدور التمهيدي، بعد انتصار كانو سبورت على أرضه في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة الإياب في إثيوبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





ويتطلع "فايلر" لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى مع المارد الأحمر لتثبيت أقدامه داخل القلعة الحمراء، بالإضافة لتوطيد علاقته مع الجماهير المحبة للكيان الأهلاوي في بداية مشواره مع الفريق، كما أن المدرب السويسري يخشى مصير المدربين الأجانب، الذين قادوا الأهلي منذ مطلع الألفية الجديدة، ونتائجهم في بداية افتتاح مشوارهم الأفريقي مع المارد الأحمر والذي انتهى في غالبية السنوات بوداع البطولة.





"فايلر" يطلب تحليل "قلب ورئة" للاعبي الأهلي