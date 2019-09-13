"الصحة": تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

أعلنت وزارة الصحة السعودة الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وجاء ذلك ف بيان لها على النحو التالي:





إن وزير الصحة بناء على الصلاحيات المخولة له، واستنادًا إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1-6-1425هـ، وإشارة إلى عرض مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالخطاب رقم 1885362 وتاريخ 22-11-1440هـ، بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة، وطلبهم الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيـــــاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر

ثالـثــــاً: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبة.

رابعـــاً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

خامساً: أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية.

نسخة من القرار للنائب، ووكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والمشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية، ونسخة لمكتب الوزير.

وانطلقت فعاليات ملتقى الصحة العالمي بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزارة الصحة السعودية، والذي يستقطب أكثر من 10 آلاف من المتخصصين في الرعاية الصحية؛ للتواصل وتبادل المعرفة والقيام بأعمال تجارية.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدى ثلاثة أيام، ويشارك بأنشطته 180 شركة سعودية وإقليمية ودولية، بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية، ويقدم الملتقى 30 ساعة تدريبية مجانية من خلال 9 مؤتمرات معتمدة.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي إلى تحديد الفرص الهائلة المتاحة لتطور الرعاية الصحية بالسعودية، ورفع مستوى جودتها، تماشيًا مع برنامج التخصيص الذي تقوده وزارة الصحة، ويعد الملتقى المنصة الصحية الرائدة، حيث يحتضن العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، التي سيتم من خلالها مناقشة المجالات الصحية المستهدفة ضمن استراتيجية تطوير قطاع الرعاية الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة، وفق برنامج التحول الوطني المفضي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتمثل المجالات الصحية ذات العلاقة بأهداف الملتقى في: طب الطوارئ، وإدارة المختبرات، وتجربة المرضى، وإدارة الجودة، والأشعة الشاملة، وبناء المستشفيات، والهندسة الطبية الحيوية، والصحة الرقمية.



